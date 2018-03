Foment rebaixarà un 12% les tarifes aèries el 2019, el triple del pla inicial

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha anunciat aquest dimarts que el govern espanyol aplicarà una rebaixa de les tarifes de navegació aèria de ruta del 12% per al 2019, tres vegades el percentatge previst inicialment, mentre que mantindrà la reducció per al 2018 i el 2020 (un 3% i un 5%, respectivament). Aquestes taxes han estat congelades des del 2012, però De la Serna ja va anunciar l'any passat que les tornaria a actualitzar durant el 2018.

Durant la seva intervenció en la inauguració del Congrés Mundial de Gestió del Tràfic Aeri, el ministre ha destacat que el govern espanyol triplicarà la rebaixa que havia plantejat per al 2019. Segons De la Serna, aquesta decisió s'explica per l'objectiu que l'Estat tingui les tarifes més baixes de la Unió Europea i per tal d'aconseguir un espai aeri europeu unificat.

El ministre ha destacat que Enaire, la matriu d'Aena que s'encarrega de la gestió del tràfic aeri i la que cobra aquesta tarifa a les aerolínies, porta 52 mesos de rècords gràcies als màxims en els registres turístics. En aquest sentit, el titular de Foment confia que les companyies traslladaran aquesta rebaixa en el preu dels bitllets i "mantindran una política de corresponsabilitat amb l'esforç que està fent" el govern espanyol.

D'aquesta manera, De la Serna assegura que les aerolínies que operen als aeroports espanyols s'estalviaran 66 milions d'euros més del previst inicialment durant l'any vinent i un total de 330 milions fins el 2020. D'aquesta última quantitat, el ministre creu que 139 milions es deuran a la baixada tant de les tarifes de navegació com de les taxes aeroportuàries.

L'any passat, l'executiu de Mariano Rajoy ja va anunciar una rebaixa de les taxes aeroportuàries d'Aena del 2,2% anual durant els propers 5 anys, cosa que suposa un 11% menys d'aquí al 2021. De fet, la mesura quedava just entre les reclamacions de l'autoritat de competència i les associacions portuàries. Mentre la CNMC sol·licitava una rebaixa del 2,02%, el sector reclamava un 2,59% menys. Per contra, Aena en demanava la congelació.