Foment suspèn Cecot com a membre de la gran patronal

La junta directiva de Foment del Treball ha votat aquest dilluns a favor de la suspensió de la condició de soci de la patronal vallesana Cecot, en un nou capítol de la guerra protagonitzada els últims anys entre les dues associacions empresarials.

Foment havia obert un expedient a la patronal Cecot, que presideix Antoni Abad, en el que li donava 15 dies per a presentar al·legacions, després del malestar creat perquè la patronal del Vallès va enviar una carta al ministre d'Economia, Luis de Guindos, en la que li va retreure el decret que facilitava la fugida de seus socials d'empreses catalanes després del referèndum de l'1-O.

Segons han explicat fonts de Foment del Treball, en la directiva d'aquest dilluns s'ha produït un "intens debat" i el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, ha proposat que els membres de la junta votessin sobre la suspensió de Cecot només durant el temps que li resta com a president de la institució, fins als últims mesos del 2018.

La suspensió de soci de Cecot ha estat votada a favor per 26 representants, amb 12 vots en contra i 8 abstencions. La propera Assemblea de Foment ha de ratificar aquest acord. Els motius oficials que dona Foment per la suspensió de Cecot com a soci de Foment es refereixen a qüestions d’àmbit territorial, de competències geogràfiques i d’invasió de les funcions de Foment.