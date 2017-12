França demana a WhatsApp quines dades dels seus usuaris ha entregat a Facebook

L'autoritat que s'encarrega de vetllar per la protecció de dades a França (la Comissió Nacional d'Informàtica i Llibertats, CNIL) ha donat aquest dilluns un termini d'un mes al servei de missatgeria WhatsApp perquè difongui quines dades dels seus usuaris ha transferit a la xarxa social Facebook, la seva empresa matriu.

L'organisme ha advertit en un comunicat que, en cas que no es compleixi aquest termini, es planteja instaurar un procés d'investigació que podria acabar amb una sanció contra el gegant nord-americà. L'avís es produeix després que el regulador constatés que WhatsApp tramet dades dels seus clients francesos com ara números de telèfon o informació sobre el seu comportament.

Segons les autoritats franceses, la companyia passava aquestes dades a Facebook "sense el seu consentiment previ i sense que els usuaris s'hi puguin oposar", tret que eliminin el seu compte de WhatsApp, aplicació que fan servir uns 10 milions d'usuaris a França.

El CNIL explica que les dades de la discòrdia són les que es fan servir per avaluar i millorar els seus serveis, ja que WhatsApp assegura que no les ha utilitzat per a fins publicitaris, els més controvertits. Segons Isabelle Falque-Pierrotin, la presidenta de l'ens, l'ús de dades dels usuaris per a tasques de 'business intelligence' [intel·ligència empresarial] no té "base legal".

La comissió ha explicat que l'empresa ha rebutjat col·laborar amb les institucions franceses i es nega a publicar quines dades de clients ha entregat a Facebook, ja que considera que només està obligada a fer-ho per llei als Estats Units, on té la seu. El regulador francès ha recordat que l'empresa va canviar les seves condicions d'ús per últim cop el 2016, dos anys després que la comprés Facebook.