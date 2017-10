Freixenet no descarta mantenir la seu a Catalunya

Freixenet decideix demà dimarts en una reunió del seu consell l'eventual canvi de seu de l'empresa. Si en els últims dies es donava per fet que l'empresa optaria per traslladar la seva seu social fora de Catalunya com a resposta al moment polític, el seu president, Josep Lluís Bonet, ha obert aquest vespre a Barcelona la porta a mantenir la seu a Catalunya.

"Abans ho tenia molt clar però ara m'ho plantejo, ho veig diferent; la situació ha canviat", ha manifestat Bonet en declaracions a l'ARA. Aquest canvi és l'aplicació de l'article 155, que suspèn l'autonomia de Catalunya.

Codorníu, la competència de Freixenet a Catalunya, ha anunciat recentment que trasllada la seva seu a La Rioja i en total més de 1.800 empreses han tret la seu del Principat.

La decisió de Freixenet es coneixerà demà dimarts al migdia.