Freixenet presenta un ERTO per a tota la plantilla pel covid-19

La cavista més important d’Espanya, el grup Henkell Freixenet, no ha pogut aguantar el tsunami del covid i ha presentat un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causes econòmiques. Afectarà els 1.050 treballadors de les cinc empreses que té el grup a nivell mundial: Caves Freixenet, Segura Viudas, Castellblanc, UCSA i Comercial Grup Freixenet.

L’ERTO ha entrat en vigor aquesta setmana i s’allargarà, com a màxim, fins al 31 de desembre. Portaveus de la companyia asseguren que no es descarta retirar-lo abans. “Dependrà de com evolucioni la situació econòmica i com encarin la desescalada sectors clau per al grup com la restauració o l’hosteleria”, concreten els portaveus. Aquests dos sectors precisament suposen el 50% de les vendes a Espanya. Segons les últimes dades que va donar el grup, va facturar 248 milions d’euros entre l’agost i el desembre del 2018.

Als treballadors se’ls reduirà entre un 20% i un 40% la jornada en funció de la demanda que hi hagi en l’equip on treballen. La companyia manté que els acomiadaments temporals es presenten per garantir la viabilitat de l’empresa.

De fet, la producció no s’ha aturat durant tota aquesta pandèmia perquè està dins del grup d’alimentació, que s’ha considerat com un servei essencial, tot i que sí que ha disminuït. Aquest no és el primer ERTO que presenta l’empresa des que va esclatar la pandèmia. Al març ja va fer un expedient temporal per als 110 treballadors de Comercial Grup Freixenet a causa de la caiguda de l’activitat pel covid.

La companyia no ha facilitat dadel descens de les vendes durant la pandèmia, però és evident que el covid-19 ha esmicolat el full de ruta del grup, que, tal com va anunciar fa un any, preveia arribar als 1.500 milions d’euros de facturació en el període 2020-2025 i aconseguir una quota de mercat global del 10%.

Coincidint amb l’anunci de Freixenet, i tenint en compte que el sector està patint molt a causa de la pandèmia, la Generalitat va anunciar ahir un pla de xoc de 5,3 milions d’euros per a les empreses vitivinícoles. L’objectiu, segons van detallar el vicepresident Pere Aragonès i la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, és oferir diverses ajudes per afrontar la crisi d’excedents de raïm i vi base, i compensar també les pèrdues econòmiques de la crisi.

Allargament d’ERTOs

També ahir la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va insistir que govern espanyol, patronal i sindicats “esgotin la negociació” per arribar a un acord per allargar els ERTO més enllà del 30 de juny abans de dimarts i, així, aprovar-ho ja al consell de ministres. Sobre la taula hi ha la possibilitat d’allargar-los fins al setembre amb l’opció que encara hi hagi una nova pròrroga fins al desembre. Aquesta última és la petició de la patronal, que insisteix que els expedients temporals s’han d’allargar fins a finals d’any per als sectors més afectats, com són el turístic o les aerolínies.