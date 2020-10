Front comú per reobrir l’escorxador de Mercabarna

La carn es pot encarir i, a més, no serà de proximitat. Així de clar ho veuen els ramaders i la indústria càrnia després del tancament de l’escorxador de Mercabarna. El consell d’administració del mercat central va decidir tancar aquesta instal·lació a finals de setembre amb dos arguments clau. L’escorxador sempre ha sigut deficitari i en els últims 10 anys ha generat pèrdues acumulades per valor de més de 22 milions d’euros; i, a més, l’Agència de Salut Pública de Barcelona havia exigit una remodelació íntegra de l’edifici i la maquinària, unes actuacions que requeririen una aturada mínima d’un any i mig i unes inversions, sense comptar la maquinària, per valor d’11 milions de euros en els següents 5 anys.

Per això, quan es va acabar el contracte amb l’empresa que l’explotava, Condialimentserveis SL, el consell d’administració va decidir tancar-lo. Els ramaders del sector boví que formen part de la delegació de Catalunya de l’Associació Espanyola de Productors de Boví de Carn (Asoprovac) i la patronal de la indústria càrnia, Anafric, demanen a Mercabarna que reobri la instal·lació i acusen l’Ajuntament de Barcelona, principal accionista del mercat, de no voler negociar.

Mercabarna assegura que a Catalunya hi ha altres escorxadors que poden fer el sacrifici dels animals, però Asoprovac diu que “això no es així i hi ha ramaders que han de desplaçar-se fins a alguna comunitat autònoma veïna” per sacrificar el bestiar. Segons aquesta associació de ramaders, a l’escorxador de Mercabarna es van sacrificar 20.236 tones d’animals el 2019.

La patronal Anafric també demana negociacions a l’Ajuntament i Mercabarna i recorda que hi havia una empresa disposada a negociar fer-se càrrec d’aquesta instal·lació mantenint els llocs de treball, uns 120. De fet, aquesta patronal ha acudit als tribunals per demanar com a mesura cautelar que s’impedeixi el tancament. El president d’Anafric, José Fríguls, assegura a l’ARA que “no hi ha hagut cap intenció de negociar per part de Mercabarna”, i afegeix que “tenien el seu objectiu i l’han executat”. “No hi ha hagut cap tipus de sensibilitat política ni social per buscar cap solució”, rebla.

Fríguls, com els ramaders, també creu que no hi ha escorxadors de proximitat amb prou capacitat, la qual cosa pot comportar problemes d’abastament i encariment de la carn. “Ens carreguem el quilòmetre zero i el producte de proximitat”, indica el president d’Anafric, malgrat que siguin “temàtiques que l’Ajuntament està liderant en tots els seus actes públics i privats”.

Protesta laboral

Al juny els treballadors de l’escorxador van convocar una vaga per protestar contra el tancament, però la van suspendre quan l’empresa AAG va mostrar-se disposada a fer-se càrrec de la instal·lació. Ara, consumat el tancament, CCOO ha anunciat que presentarà una demanda judicial contra Mercabarna, AAG i Condialimentserveis, i prepararà mobilitzacions contra la decisió. El sindicat també considera “inadmissible” que l’Ajuntament de Barcelona, com a accionista majoritari a Mercabarna, “permeti el tancament tenint una alternativa de continuïtat de l’activitat i l’ocupació”.