Gas Natural també ven a Colòmbia

La primera empresa catalana per facturació està sumida en una fase nítidament venedora. Gas Natural, la més important de les empreses de La Caixa, sembla compartir l’estratègia desinversora del seu grup matriu i va anunciar dissabte a la matinada una nova operació en aquest sentit: l’empresa catalana ha arribat a un acord amb Brookfield per vendre-li la seva participació del 59,1% en la seva filial de gas a Colòmbia per 482 milions d’euros, segons va informar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

La venda de la seva participació a Gas Natural ESP, empresa colombiana de distribució i comercialització minorista de gas, suposarà valorar la companyia en 1.005 milions d’euros, i es preveu que la transacció tingui un impacte positiu per a l’espanyola de 350 milions d’euros després d’impostos per a aquest mateix exercici.

L’operació es desenvoluparà en dues fases. En la primera, que es preveu executar dins l’exercici 2017, es transferirà una participació en la colombiana que comportarà perdre’n el control. Quant a la segona, que s’espera que es tanqui durant el primer semestre del 2018, consistirà en la transferència de la participació restant per mitjà d’una opa.

Segons la companyia presidida per Isidre Fainé, la venda tindrà un impacte comptable positiu després d’impostos per a Gas Natural Fenosa d’aproximadament 350 milions d’euros en l’exercici 2017. Per fer aquest càlcul, es basa en el creixement de l’empresa gasista colombiana, que, des de la seva adquisició el 1997, ha augmentat el nombre de clients des de 400.000 fins a gairebé 3 milions, i els quilòmetres de la seva xarxa de distribució des dels 5.000 fins als més de 22.000 actuals.

Aquest resultat inclou tant la plusvàlua per la venda de la participació inicial com la revaloració associada a la resta de la participació, a causa de la pèrdua de control. Així, per a aquesta activitat a Colòmbia, el benefici net atribuïble als últims dotze mesos el setembre del 2017 ascendeix a 35 milions d’euros, mentre que el resultat brut d’explotació s’enfila fins als 138 milions d’euros.

Segons assenyala Gas Natural, per a la venda ha tingut especialment en compte el grau de desenvolupament del negoci assolit al llarg dels últims 20 anys, en què ha aconseguit un 90% de penetració comercial, així com la contraprestació oferta pel comprador i la seva experiència en la gestió d’infraestructures energètiques, a més de la protecció del valor per als accionistes minoritaris.

Conflicte amb el govern

L’operació es produeix enmig del conflicte obert amb el govern de Colòmbia per la seva filial Electricaribe, intervinguda des de l’any passat pel país sud-americà. Gas Natural subratlla que aquesta decisió no afecta la seva voluntat de mantenir un diàleg amb les autoritats per evitar el procediment arbitral de protecció d’inversions.

Així, Gas Natural reitera la seva crida a les autoritats colombianes per deixar sense efecte la mesura d’intervenció per liquidació acordada el març passat i perquè treballin “per buscar una solució acordada, satisfactòria i, sobretot, sostenible per a la prestació del servei de subministrament elèctric a la zona en benefici dels clients, empleats, creditors i accionistes d’Electricaribe”.

El cert és que la venda de la filial gasista a Colòmbia no és l’únic moviment d’aprimament que ha portat a terme Gas Natural en els últims mesos. A l’agost va acordar vendre el 20% del seu negoci de distribució a Espanya per 1.500 milions d’euros a un consorci d’inversors en infraestructures a llarg termini format per Allianz Capital Partners i Canada Pension Plan Investment Board.

Poc després, a l’octubre, es va saber que l’empresa presidida per Isidre Fainé donava llum verda a vendre el seu negoci a Itàlia a Edison i 2i Rete Gas. En aquest cas es parlava d’una operació d’uns 1.000 milions d’euros, amb unes plusvàlues de prop de 400 milions.

Resultats a la baixa

Fonts de la companyia han justificat aquestes vendes pel fet que no eren negocis troncals i que destinarien els diners a altres inversions o bé a pagar deute o remunerar els accionistes. No obstant, el cert és que aquests ingressos aniran molt bé al compte de resultats de l’empresa.

La companyia, que aquest any ha pujat prop d’un 5% en borsa, ha quedat en cada trimestre per sota dels seus resultats d’ara fa un any, i assenyala com a explicacions precisament la pèrdua d’Electricaribe o factors meteorològics que han castigat el seu negoci elèctric. Gas Natural va tancar el 2016 amb 23.184 milions de facturació (un 10% menys) i uns beneficis de 1.347 milions (també un 10% menys).