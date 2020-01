La Generalitat apujarà un 2% el salari als funcionaris

Els 209.000 funcionaris de la Generalitat cobraran un 2% més aquest any. L'anunci de l'increment salarial s'ha fet aquest dimarts de manera simultània a la pujada –també del 2%– que ha aprovat el consell de ministres per als funcionaris estatals.

El departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha avançat que la previsió del Govern és que l'augment, que suposarà uns 200 milions d'euros per a les arques de la Generalitat, s'aprovi durant el primer trimestre d'aquest any amb caràcter retroactiu de l'1 de gener.

El mateix departament ha precisat que dilluns el Govern plantejarà a la taula general de la funció pública aquesta pujada, que per conveni s'ha de negociar amb els sindicats. Un cop fet aquest tràmit, l'executiu català hauria d'aprovar un decret llei i convalidar-lo posteriorment al Parlament en el termini d'un mes perquè entri en vigor.

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat en una entrevista a TV3 aquest dimarts que la pujada "ja estava prevista" en els pressupostos del 2020 pactat amb el grup dels comuns. El mateix acord també preveu que es reservin 323 milions d'euros per tornar aquest any el 60% de la paga extra del 2013 que encara estava pendent.

Simultàniament, després del consell de ministres l a titular de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, ha destacat que l'increment del salari dels treballadors públics de l'Estat, que beneficiarà més de 2,5 milions de funcionaris de totes les administracions –dels quals més de 316.000 treballen a Catalunya– era un "tema prioritari" per al nou govern espanyol i que ha estat acordat amb els sindicats. Darias ha recordat que, com que encara no estan aprovats els pressupostos d'aquest 2020, per fer efectiu l'increment, que costarà 3.212 milions d'euros anuals, s'ha hagut d'aprovar un reial decret llei. La pujada es reflectirà a partir de finals de febrer però, igual com la de la Generalitat, tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener.



"L'augment del 2% és la xifra recomanable si es té en compte l'increment de la inflació", assegura Raül Ramos, professor d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona (UB), que afegeix que, com que el 2019 no han pujat tan els preus els treballadors públics, ara recuperaran part del poder adquisitiu perdut durant la crisi econòmica.

Més pressió per a l'administració

Però, tenint en compte que totes les previsions apunten que el ritme de creixement econòmic aquest 2020 a Espanya serà inferior al de l'any passat (aquest dilluns el Fons Monetari Internacional el xifrava amb un 1,6%), l'economista de la UB avisa que l'increment del 2% dels sous suposarà més pressió fiscal per a l'administració. "Per evitar-ho, o treu els diners d'altres partides de despesa, o augmenta els impostos per sobre d'altres anys", concreta el professor.

Aquest augment de salaris al sector públic ¿podria tenir un efecte dòmino en l'àmbit privat? L'economista assegura que la incidència que pot tenir és molt inferior a la d'abans de les últimes reformes laborals perquè actualment la negociació en el sector privat recau més en l'empresa. "El punt de referència d'una companyia a l'hora de negociar salaris actualment és el que fa el seu sector, més que l'àmbit públic", especifica Ramos.



Des del 2008, just quan va esclatar la crisi, fins al 2018 (les últimes dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística) els sous dels funcionaris han pujat 8 punts (tot i que el 2010 i el 2012 van baixar 3,7 punts), mentre que el del sector privat s'ha incrementat encara un punt més. Ara bé, el sou mitjà d'un treballador públic és actualment gairebé un 50% superior al d'un assalariat del sector privat. Concretament un funcionari cobra 2.654 euros bruts al mes, mentre que un assalariat d'empresa privada arriba als 1.772 euros. Els dos tipus d'empleats, però, han perdut poder adquisitiu en l'última dècada ja que l'IPC ha augmentat fins a 13 punts.