Gigi Barcelona preveu elevar les vendes fins als 6,5 M€ aquest any

El sector de l’òptica disposa actualment de tres models de negoci ben diferenciats. D’una banda, les marques low cost, que opten per una producció en massa i realitzen les vendes sobretot a través del canal online. En una segona categoria hi ha les firmes amb un nom ja consolidat (Ray Ban o Carrera). I, finalment, hi ha un conjunt d’empreses independents que aposten per un tracte més artesanal de les muntures. Gigi Barcelona es correspon amb la tercera definició.

“La idea era crear una marca amb un disseny acurat, utilitzant materials de qualitat i amb la capacitat de competir internacionalment”, explica Patricia Ramo, fundadora i consellera delegada de Gigi Barcelona. Ramo, filla i neta d’empresaris del ram, va crear la marca canviant radicalment la idea de negoci dels seus predecessors. Als anys 60 el seu avi tenia una fàbrica d’ulleres al Poble-sec, mentre que el seu pare, als anys 80, va decidir comprar el producte a l’Àsia i distribuir-lo per Espanya. “Al final el model va quedar obsolet; si competeixes en preu, sempre hi haurà algú més barat que tu”, diu Ramo.

L’aposta de Gigi passa per vendre a les òptiques i treballar amb materials nobles com l’acer, el tità i l’acetat. El disseny de les ulleres es fa a la seva seu de Cerdanyola del Vallès, mentre que la fabricació es trasllada a la Xina, “garantint que el procés és com més artesanal millor”, diu Ramo. A diferència d’altres companyies, les vendes online tenen un pes poc important a Gigi Barcelona. “A través de la web només venem ulleres de sol i ho fem per posicionament de marca”, explica.

Amb quatre anys de vida, Gigi Barcelona va facturar cinc milions el 2017 i preveu facturar-ne 6,5 aquest any. “Cada mes superem l’anterior en vendes, i el feedback que rebem és molt bo”, diu l’empresària. La marca fabrica vora 10.000 ulleres al mes i té més de 3.000 clients repartits per 40 països: França i Itàlia són els seus principals mercats.

Expansió a la capital catalana

De cara al 2020 l’empresa té la intenció d’obrir una botiga física a Barcelona. A part, la marca vol tenir una petita planta l’any 2021, també a la capital catalana. “La idea és fer-hi prototips però també col·leccions més especials”, pensant en la dinamització del procés de producció, apunta Ramo.