Glovo entra en la guerra dels supermercats online

La fórmula del supermercat online encara no és perfecta, però cada vegada són més les empreses que volen un tros d’aquest pastís. L’última a sumar-s’hi ha sigut l’aplicació de missatgeria instantània Glovo, que ahir va estrenar una funció perquè els seus usuaris puguin fer la compra setmanal a través de la seva plataforma. La start-up catalana ha començat aquest experiment a Barcelona, on ha habilitat set punts logístics distribuïts per la ciutat que serveixen d’espai de recollida de les comandes de supermercat per als seus repartidors. La interfície no aplega l’oferta de diferents cadenes -com fa Deliberry- sinó que ofereix una selecció de marques de fabricant que proporciona un soci distribuïdor.

Com explica el cofundador de Glovo Sacha Michaud, la companyia s’ha proposat “apropar els comerços” als seus usuaris. Segons assegura l’emprenedor, el supermercat és la segona categoria més popular a l’aplicació, després dels restaurants i el menjar per emportar. Així doncs, l’empresa ha adaptat aquest nou format als hàbits de compra dels seus consumidors, més orientats a cistelles urgents i setmanals. De fet, la compra s’ha de limitar al que pot portar un missatger a la seva bossa, com a màxim uns 9 quilos. El servei estarà disponible les 24 hores del dia, s’entregarà la comanda en menys d’una hora i es cobrarà una comissió de 3,90 euros.

La idea de Glovo és estendre aquest mateix concepte a totes les ciutats i països on opera. “És un segment molt creixent i que no està gaire cobert ni hi ha ningú que ho faci tan ràpid com nosaltres”, explica Michaud. Actualment l’empresa ja és present en diverses ciutats a Itàlia, França i Portugal.

Salt a l’Amèrica Llatina

Aquesta tardor l’expansió ha creuat l’Atlàntic amb la joint venture que l’empresa ha arrencat amb Cabify per arribar a l’Amèrica Llatina. L’aplicació de transport -amb qui Glovo comparteix el seu principal inversor, el gegant del comerç electrònic Rakuten- ha facilitat a la catalana la xarxa de missatgers que ja té en diversos països llatinoamericans. Els primers passos han sigut obrir el servei a Santiago de Xile i Lima, però Michaud reconeix que l’aplicació ja està buscant oportunitats en altres capitals.