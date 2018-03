Glovo ultima l’aterratge en tres països de Centreamèrica

La start-up catalana de missatgeria instantània Glovo fa temps que no es conforma a regnar a Espanya. La companyia va anunciar a finals de l’any passat el seu desembarcament a l’Amèrica Llatina -ja té operacions a l’Argentina, el Brasil, Xile i el Perú- i ara continua aquesta expansió a Centreamèrica. Segons ha pogut saber l’ARA, l’aplicació es prepara per aterrar en tres països centreamericans. Concretament, a Panamà, Guatemala i Costa Rica, on l’empresa està buscant diferents perfils de màrqueting i comercials per arrencar l’operativa. De fet, la idea és que aquest mercat es controlaria sobretot des de Panamà, on Glovo ja ha obert almenys vuit vacants, mentre que a Costa Rica i Guatemala tan sols hi busca, de moment, dos professionals i un, respectivament. Preguntada per aquest diari, l’empresa no ha pogut confirmar els detalls sobre aquesta expansió a Centreamèrica.

L’arribada de Glovo a l’altra banda de l’Atlàntic s’ha fet fins ara de bracet de Cabify a través d’una joint venture amb la qual el servei de paqueteria ha aprofitat la xarxa de missatgers de Cabify Express. És per això que els països on està aterrant la catalana són mercats on l’aplicació de transport ja està assentada. A més, les dues empreses comparteixen una peça clau: el gegant del comerç electrònic japonès Rakuten, que ha invertit en rondes de finançament en les dues companyies.

A banda de l’expansió, la start-up també busca un nou responsable per al desenvolupament de nous negocis per ampliar la seva via d’ingressos més enllà de la missatgeria. Aquest directiu també es dedicaria a identificar oportunitats per comprar altres companyies.

Expansió sense frens

Com ja va avançar Kippel01, Glovo també explora altres mercats per dur el seu model de missatgeria de l’última milla més enllà del continent europeu. Així, la start-up també ha obert una posició per incorporar un responsable de negoci per a l’Àfrica. A més, com explicava el diari digital, l’empresa també està estudiant iniciar operacions a Turquia i Romania. Malgrat l’expansió, el gruix de la plantilla que es dedica al desenvolupament tecnològic i de negoci es concentra a Barcelona, on ha estrenat oficines al 22@ per fer front a aquest creixement. En total, entre tots els mercats on opera té 250 treballadors.