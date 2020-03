El Govern obre una línia de 1.000 M€ a través de l'ICF per garantir la liquiditat a les empreses

El Govern obrirà una línia de crèdit de 1.000 milions d'euros a través de l'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis per facilitar la liquiditat a les empreses ha anunciat aquest dijous el president de la Generalitat, Quim Torra.

Torra ha anunciat que també hi haurà altres mesures per facilitar el teletreball, la informació i suport a les empreses, i el telèfon 061 passarà a ser gratuït.

El president també ha anunciat que de forma excepcional participarà en la Conferència de Presidents convocada pel govern espanyol. També ha anunciat que en la pròxima reunió del Govern s'aprovarà un decret per permetre l'ús de sistemes telemàtics, com la videoconferència, en les reunions de l'executiu, per poder blindar la participació de tots els membres si algun conseller pateix la malaltia o és confinat.

La línia de crèdit a base d'avals i garanties serà de fins a 1.000 milions d'euros, garantida en un 75% per la Generalitat a través de l'ICF i Avalis, segons ha precisat el vicepresident, Pere Aragonès, qui també ha anunciat altres mesures de tipus fiscals per garantir la liquiditat i tresoreria de les empreses, com ajornar fins al setembre el pagament de la taxa turística, que s'havia de fer efectiva a l'abril.

Aragonès també ha anunciat una flexibilització dels criteris del fons de contingència dels pressupostos de la Generalitat per disposar de recursos per fer front a l'impacte econòmic del coronavirus. El vicepresident a precisat que per aquestes dues mesures no cal que s'aprovin els pressupostos per al 2020 i ja es poden adoptar ara, malgrat que ha reconegut que si s'aproven aviat "tindrem més flexibilitat i recursos per prendre les mesures que puguin venir més endavant".

El vicepresident Aragonès també ha demanat que el Govern pugui flexibilitzar el dèficit. "Ja era abans necessari fer-ho, però ara no només en necessari, és urgent", ah dit, tot i que ha reconegut que la lluita contra l'epidèmia s'ha de fer a nivell global.

De la seva banda, el conseller de Treball, Chakir el Homrami, ha anunciat mesures per impulsar i incentivar el teletreball i ha indicat que caldrà un permís especial per aquells pares que hagin de fer-se càrrec dels seus fills en els casos com Igualada i altres poblacions del voltant on han tancat les escoles.

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha anunciat mesures per ajudar a les empreses a buscar proveïdors alternatius, a través de les oficines d'Acció, i també ha dit que la Generalitat suspèn les campanyes de promoció turística, "perquè ara no tenen sentit", però analitzarà amb mitjans d'intel·ligència artificial les mercats turístics per fer campanyes segmentades que ajudin a recuperar el sector quan passi l'epidèmia.

Chacón també ha dit que que l'abastiment a la societat està garantit a través dels 32.789 establiments d'alimentació que té Catalunya, i ha indicat que en l'àmbit de la captació d'inversions no s'està notant l'impacte de l'epidèmia i "no hi ha cap disminució de l'activitat".