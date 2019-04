El Govern ultima un pla d’ajudes a indústries per fer la transició 4.0

Els vents de crisi que bufen a l’empresa catalana, i especialment en el sector industrial després d’uns mesos en què hi ha hagut un degoteig d’EROs, han encès les alarmes. Per aquesta raó la Generalitat va anunciar diumenge, per boca de la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que ultima un pla per donar suport als diferents sectors industrials catalans, entre els quals el de l’automoció, en l’“adaptació” a l’anomenada indústria 4.0, és a dir, als reptes generats per les disrupcions tecnològiques.

En declaracions a Efe, la consellera va avançar que es preveu presentar el pla al maig i que inclourà tant accions formatives com inversions, tot i que no va donar xifres de la quantitat que s’hi destinaria. Chacón va afirmar que el pressupost per a aquest pla serà “important” i que per finançar-lo, d’entrada, el departament “haurà de reorientar una part del pressupost”.

“Després confiem que hi haurà mecanismes com generacions de crèdit i que tard o d’hora s’aprovaran pressupostos” a Catalunya, va afegir la consellera, que va assegurar que el pla tindrà caràcter plurianual -“Com a mínim dos anys”-, segons va especificar.

Un pla a la mida

Amb aquesta iniciativa, el Govern pretén ajudar els diferents sectors industrials catalans a “integrar les noves tecnologies en les estratègies empresarials”, és a dir, a adaptar-se a l’anomenada indústria 4.0. És per auxò que estarà pensat per a tota la indústria productiva catalana, des del sector serveis fins al logístic o el químic, per esmentar-ne alguns, perquè “cada sector té un nivell d’internacionalització o d’innovació diferent”, segons Chacón.

La consellera d’Empresa va explicar que el pla inclourà diverses fases, com una de diagnòstic i una altra d’acompanyament, i que implicarà la trentena de clústers que hi ha a Catalunya. “Som conscients de la transformació que estan experimentant els models de negoci i dels canvis que les noves tecnologies comporten en la relació entre proveïdors, productors i clients, i això fa que no només es transformin perfils professionals sinó també activitats productives”, va explicar Chacón.

La consellera va voler destacar que el sector de l’automoció i la mobilitat és un dels que té més pes a Catalunya, pel nombre de llocs de treball que genera, i que per això haurà de fer “molts esforços” per adaptar-se a la nova situació. Una de les principals companyies automobilístiques implantades a Catalunya, Nissan, va presentar divendres un ERO per a 600 persones a la seva planta de Barcelona. Sobre això, la consellera Chacón va dir que espera “que s’arribi a un acord” entre les dues parts: “Si no es fa aquest ajust es redueix la competitivitat de l’empresa [...] És sabuda des de fa temps la necessitat d’aquesta reestructuració”.

Una fàbrica en disputa

Chacón va voler destacar que l’anunci de Nissan d’invertir 70 milions d’euros per fer una nova planta de pintura a Barcelona suposa “una àncora més en territori català” per a aquesta empresa. La consellera va admetre que la Generalitat ha compromès “ajudes” per fer aquesta planta a Barcelona, tot i que no va voler donar-ne xifres per motius de confidencialitat. En qualsevol cas, va aclarir que aquest tipus d’ajudes estan legalment “pautades” i són proporcionals a la inversió que es fa, als llocs de treball que es generen i al grau d’innovació que aporten.

“Nissan ens va comunicar fa temps que preveia un ajust de plantilla; nosaltres els vam preguntar què necessitaven per afermar la instal·lació industrial aquí i ens van parlar de la planta de pintures, que competia amb el Regne Unit”, va explicar la consellera.