El Govern prepara 200 M€ per al primer tram d’ajuts a autònoms

Després del caos viscut el mes passat amb l’ajut de 2.000 euros per a autònoms que va deixar-ne milers sense aquesta prestació i va col·lapsar la pàgina web, la Generalitat està ultimant els últims detalls sobre la nova ajuda que activarà els pròxims dies per a un dels col·lectius més afectats per la pandèmia. L’ajut, segons va assegurar la setmana passada la portaveu del Govern, Meritxell Budó, arribarà a les butxaques dels sol·licitants abans que acabi l’any.

La prestació, que també serà de 2.000 euros, s’atorgarà un cop s’activi per a tots els autònoms que s’hagin inscrit al registre, que es va obrir dilluns i que es tancarà el 7 de desembre a les 15 hores, i que hagin complert els requisits. Segons ha pogut saber l’ARA, les previsions amb què treballa el Govern és que siguin uns 100.000 treballadors per compte propi i, per tant, la partida que prepara per a aquests ajuts serà d’uns 200 milions d’euros que, de fet, és la quantitat que sol·licitaven els sindicats. Ahir encara no s’havia arribat a aquesta xifra de sol·licitants però es preveu que els últims dies hi hagi un repunt de peticions i, per tant, es quedi molt a prop o se sobrepassi una mica la xifra de 100.000 demandants, cosa que podria fer variar la partida.

Consultats per aquest diari, portaveus del departament d’Economia insisteixen que la quantitat no està tancada i que cal esperar que s’acabi el termini d’inscripció del registre. “Des del Govern sempre hem dit que serà una quantitat molt important per adaptar-nos al nombre de sol·licituds”, asseguren els mateixos portaveus. És evident, concreten, que serà superior als 100 milions d’euros. La quantitat definitiva, afegeixen, s’establirà a partir de dilluns, quan hi hagi la reunió amb el Consell del Treball Autònom, del qual formen part, a banda de representants de l’executiu català, els diferents agents socials.

L’altra preocupació del Govern és estudiar tots els recursos disponibles per si s’ha de fer front a noves convocatòries d’ajuts, ja que des de l’executiu català sempre s’ha mantingut que aquestes prestacions “seran sostingudes en el temps” fins que s’acabin les mesures restrictives que està provocant la pandèmia del covid-19. “Es vol poder disposar de recursos per fer noves convocatòries, sempre adaptant els requisits a cada moment”, asseguren al departament d’Economia.

La partida més important

Aquesta partida d’ajuts d’uns 200 milions d’euros a autònoms serà la més important que ha activat la Generalitat des que va esclatar el coronavirus el març passat. A banda de les prestacions puntuals a col·lectius concrets -com el de la restauració, l’estètica o el cultural, entre d’altres- el Govern ha activat en aquests gairebé nou mesos dues línies d’ajuts a aquests treballadors. La primera va ser de 7,5 milions d’euros, es va activar a l’abril i era d’un màxim de 2.000 euros. El col·lectiu va denunciar que era molt restrictiva. Al final se’n van acabar beneficiant 8.869 autònoms, amb una ajuda mitjana de 900 euros. La segona, de 20 milions d’euros, és la que es va exhaurir en tres hores el 10 de novembre. En aquest cas va arribar a 10.000 dels 100.000 autònoms que complien els requisits per obtenir-la.

Els requisits que cal complir per inscriure’s al registre

Cal tenir el domicili fiscal a Catalunya i estar donat d’alta al RETA o a una mútua des d’abans de l’1 d’octubre.

El rendiment net de l’activitat del sol·licitant en els tres primers trimestres del 2020 no pot superar els 13.125 euros.

Han de tenir una base imposable en l’últim exercici d’un màxim de 35.000 euros.