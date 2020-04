El Govern alerta que mig milió d'afectats per ERTOs podrien no cobrar al maig

Més de mig milió d'afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) causats pel coronavirus a Catalunya podrien no cobrar la prestació de l'atur el pròxim 10 de maig, segons ha alertat aquest dimarts el secretari de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta.

L'afirmació, però, no la comparteix el ministeri de Treball. Fonts d'aquest ministeri han assegurat a l'ARA que el 10 de maig es pagaran "la gran majoria de les prestacions", tant corresponents al mes d'abril com al mes de març en el cas que no s'hagin cobrat.

Josep Ginesta, en una conferència de premsa telemàtica, ha dit que la xifra que ha donat és un càlcul perquè, ha indicat, no hi ha "dades certes" sobre la tramitació de la prestació d'atur per a aquests treballadors. La tramitació la fa el Servei Públic d'Ocupació de l'Estat (SEPE).

A Catalunya, quasi 95.000 empreses han presentat un ERTO provocat per la crisi del coronavirus, amb un total de quasi 700.000 treballadors afectats, segons les dades del departament de Treball.

Segons ha explicat el secretari de Treball, el SEPE pateix un "col·lapse absolut" per l'allau d'ERTOs que s'han presentat, tant a nivell estatal com als serveis d'ocupació de les diferents comunitats. A més, ha indicat, el SEPE ha de gestionar també les noves prestacions que s'han posat en marxa amb motiu de la pandèmia. Ginesta ha aprofitat per recordar que les treballadores de la llar tampoc estan rebent la prestació de desocupació extraordinària habilitada per la Moncloa.

Fonts del ministeri, però, han indicat que s'estan reconeixent 250.000 prestacions al dia i, per tant, la majoria dels afectats tindran reconegut el pagament abans que acabi aquesta setmana. No obstant, aquestes fonts han reconegut que podria haver-hi una part mínima de treballadors afectats que no cobrin el dia 10, en els casos dels expedients presentats els últims dies del mes.

Tot i això, aquestes fonts han indicat que la gran majoria d'afectats cobraran el mes d'abril el 10 de maig, i també cobraran la part proporcional del mes de març aquells que no la van cobrar el 10 d'abril.

100.000 persones van cobrar a l'abril

Segons el departament de Treball, poc més de 100.000 treballadors afectats per ERTOs a Catalunya van cobrar la prestació el 10 d'abril, si es pren com a referència les estimacions del mateix ministeri de Treball, que va dir que havien cobrat aproximadament un 15% dels afectats.

Ginesta ha dit que aquest retard en el reconeixement de la prestació d'atur justifica l'ajuda de 200 euros de la Generalitat per als desocupats que no cobren i que tenen "necessitats materials molt severes".

El secretari de Treball ha lamentat que el govern espanyol no hagi optat per fer transferències setmanals de la prestació i hagi mantingut un únic pagament mensual, el dia 10 de cada mes.