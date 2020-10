El Govern aprova 300 M€ més en ajudes als sectors afectats per les noves restriccions

La Generalitat aportarà nous recursos perquè les empreses més afectades per les noves restriccions superin el tràngol. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous durant la roda de premsa per presentar les mesures que el Govern concedirà 300 milions d'euros addicionals en ajudes als sectors més afectats per les limitacions aprovades per contenir la pandèmia.

Així doncs, la restauració i els centres d'estètica –que romandran tancats més enllà dels quinze dies inicials– rebran 50 milions d'euros més que se sumaran als 40 milions que el Govern havia aprovat inicialment. Precisament, ahir es va posar en marxa la pàgina web per sol·licitar aquestes prestacions i es va col·lapsar amb l'allau de peticions.

D'altra banda, Aragonès també ha anunciat que es concediran 50 milions d'euros en ajudes al sector cultural, que haurà de suspendre totes les actuacions i espectacles programades per a almenys els pròxims quinze dies. Aquest paquet també inclourà les empreses i entitats que es dediquen a l'educació en el lleure, ja que els alumnes només aniran a classe i no faran extraescolars, així com els clubs esportius federats, que també aturaran competicions i entrenaments.

La resta dels recursos, ha afegit Aragonès, es destinaran a contrarestar els efectes de les restriccions en altres sectors afectats, com la indústria o el turisme, i seran les conselleries de la Generalitat les que anunciïn com es reparteixen exactament aquestes ajudes.

Mesures socials

Més enllà del paquet de suport als sectors econòmics, el vicepresident també ha explicat que se sumaran 200 milions d'euros a altres mesures de xoc socials com ara ampliar el pressupost de la renda garantida o fer aportacions addicionals al Banc dels Aliments. A més, Aragonès també ha assegurat que es limitaran els desnonaments durant l'estat d'alarma i s'evitarà que els treballadors en ERTO hagin de pagar més IRPF pel fet de tenir dos pagadors.

"És el moment de l'aturada social, de quedar-se a casa per mantenir tot allò que és imprescindible: el treball, l'escola, el comerç i la feina que no pugui fer-se a casa", ha insistit Aragonès.