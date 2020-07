El sector turístic ja té la seva pròpia moratòria hipotecària

El consell de ministres extraordinari d'aquest divendres ha aprovat noves mesures de suport a la reactivació econòmica, entre les quals tres mesures que afecten específicament el sector turístic i que no es coneixien fins ara. Primer, una dotació de 216 milions d'euros per al finançament de projectes destinats a la digitalització i a la innovació del sector turístic, una mesura que preveu una concessió d'un màxim de 1.100 préstecs.

També s'ha aprovat un Pla de Sostenibilitat Turística de Destinacions, que té per objectiu potenciar el desenvolupament de les àrees rurals i de l'interior. I, finalment, una moratòria hipotecària de fins a 12 mesos per a establiments turístics afectats per la crisi, de la qual se'n podran beneficiar treballadors autònoms i empreses amb domicili social a Espanya.

Mesures ja anunciades

El Govern també ha donat llum verda a dues mesures ja conegudes aquests últims dies. D'una banda, una nova línia de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) de 50.000 milions d'euros vinculada a la solvència per a petites empreses i autònoms. Una part del crèdit, 10.000 milions, estarà destinada a empreses viables i la gestionarà la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), mentre que la resta, 40.000 milions, serà en forma d'avals per "impulsar la inversió empresarial" al voltant, sobretot, de dos eixos principals: l'ambiental i el digital.

D'altra banda, també s'ha aprovat de forma oficial el pla Renove 2020 per a l'adquisició de nous vehicles, aplicable a compres fetes des del 16 de juny fins al 31 de desembre del 2021. L'objectiu és el canvi de vehicles més antics i contaminants. Es donaran directament ajudes que oscil·len entre els 300 i els 4.000 euros, segons el tipus de vehicle i beneficiari. Aquest pla s'estima que tingui un impacte econòmic de 1.104 milions d'euros al llarg de la cadena de valor del sector automobilístic.

Totes aquestes mesures estan recollides en un nou reial decret llei de mesures urgents aprovades amb l'objectiu de "reforçar i accelerar la recuperació econòmica" derivada de la crisi del covid-19.

La reforma fiscal tensa el consens

En el moment en què es donaven a conèixer les noves mesures econòmiques, govern i agents econòmics i socials també han signat el Pacte per a la Reactivació Econòmica i l'Ocupació amb el comprimís de reactivar "immediatament" la taula de diàleg social i incorporar mesures que afavoreixin la creació de llocs de treball, la reactivació de l'ocupació de persones afectades per ERTO, així com posar en marxa un pacte per la indústria, entre d'altres.

La fotografia de consens, però, que s'ha volgut donar als jardins de la Moncloa l'han difuminat els presidents de la CEOE, Antonio Garamendi, i de Cepyme, Gerardo Cuerva, que han aprofitat per mostrar el seu rebuig als plans fiscals anunciats pel govern aquest dijous, en concret, a l'anunci d'apujar els impostos a les grans corporacions.

Cuerva ha dit que seria un "error" i que "pot suposar un problema per al creixement econòmic", mentre que Garamendi ha defensat que "no és moment d'aquests temes". Al seu torn, Pedro Sánchez ha insistit que "és inevitable una reforma fiscal", que, ha afegit, haurà de ser "justa" i en què els eixos han de ser els d'una "nova economia verda, digital i inclusiva". A l'acte també hi eren presents els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i UGT, Pepe Álvarez, a més d'altres membres del govern.

La signatura d'aquest compromís arriba després de la publicació aquest dijous de les xifres d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de juny, que mostren un augment de la desocupació de més de 5.000 persones respecte al mes de maig, que s'enfila fins a les 847.197 persones.