El Govern forçarà els seus proveïdors de telecomunicacions a invertir en 5G

El Govern exigirà a les operadores de telefonia que facin inversions en tecnologia 5G si volen optar a la pròxima licitació de contractes de la Generalitat que, segons el calendari de contractacions públiques, s’hauria de produir en els pròxims mesos, segons ha pogut saber l’ARA.

“Hi afegirem una clàusula amb aquests requisits d’inversió perquè és la manera que tenim des de la Generalitat de potenciar aquesta tecnologia”, va explicar ahir a l’ARA Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. La indústria de les telecomunicacions està immersa en el desplegament de la tecnologia 5G que, segons el conseller, “permetrà la creació d’entorns intel·ligents i indústries avançades”. L’objectiu final, va dir, és “seguir atraient talent, inversió productiva i, per tant, ocupació de qualitat”.

Puigneró també va assegurar que el seu departament seguirà “reforçant aquesta estratègia” amb una inversió “al voltant de mig milió d’euros” en la Fundació i2CAT, que ja ha participat en 13 dels 23 projectes de recerca de la Unió Europea relacionats amb el 5G.

El responsable de l’agenda digital a Catalunya va fer aquestes declaracions després de participar, ahir a la tarda, en la reunió del patronat de la Fundació Mobile World Capital (MWC) que es va fer a l’Ajuntament de Barcelona. La Generalitat s’hi ha incorporat per primer cop des de la retirada de l’article 155. La d’ahir va ser la primera reunió d’aquesta institució amb representació de la Generalitat, ja que, en l’anterior trobada -celebrada al març- l’executiu català no va poder participar-hi perquè el govern central va assumir-ne la representació.

Més vies per liderar la cursa 5G

La cimera d’ahir va concentrar els màxims representants de la Fundació MWC: el ministeri d’Economia, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona, la GSMA, Telefónica, Vodafone, Orange i el Grup Damm. Els patrons van acordar tirar endavant un nou projecte, el Digital Future Society, un programa que inclourà la creació d’un observatori permanent per avaluar l’impacte social de les noves tecnologies i la promoció de la mobile week i un fòrum de trobada que reunirà els actors d’aquest sector.

El projecte, segons va concretar ahir el director general de la Fundació MWC, Carlos Grau, tindrà un pressupost de 6,5 milions anuals. D’aquests, 2 milions els posarà el govern espanyol, un altre milió sortirà de la mateixa Fundació MWC i els 3,5 milions restants hauran de provenir de patrocinadors privats que a hores d’ara encara no estan definits, segons van explicar fonts de la fundació després de l’acte.

“Aquest think tank analitzarà les iniciatives mundials, servirà per compartir coneixement i produirà publicacions i papers ”, va aclarir Grau. “D’altra banda, per al fòrum que proposem, que serà un esdeveniment puntual, encara cal buscar dates i patrocinadors”, va afegir.

Aquesta nova iniciativa segueix la línia d’altres projectes que també han sorgit de la MWC i, alhora, en nodreix d’altres, com el consorci 5GBarcelona, presentat al gener i que pretén situar la capital catalana com a una de les ciutats-laboratori d’Europa en aquesta tecnologia.

Si Brussel·les escull Barcelona, la capital i la seva àrea d’influència es podran beneficiar d’una part important dels fons europeus destinats a la promoció del 5G, tot i que el consorci no va definir-ne la quantitat exacta.

5G en proves aquest estiu

Per superar les altres ciutats candidates -entre les quals destaca Madrid- Generalitat, Ajuntament i Mobile World Capital s’han unit per avançar en el desplegament d’aquesta tecnologia al més aviat possible. Segons ha pogut saber l’ARA, les “primeres proves d’aplicacions concretes amb tecnologia 5G” començaran a fer-se al final d’aquest mateix estiu.

Aquests tests inicials donaran pas a una segona fase, a finals d’aquest any o principis del 2019, per “provar i validar aquesta tecnologia en entorns reals”. Això, segons els impulsors, hauria de situar Barcelona i l’àrea metropolitana al capdavant de la cursa per aconseguir els recursos de Brussel·les.

LES CLAUS

1. Què exigirà la Generalitat a les operadores?

El Govern està ultimant una clàusula per forçar les operadores de telefonia mòbil a invertir en tecnologia 5G si volen optar a ser proveïdors públics. Segons el calendari, les licitacions s’haurien de publicar aquest mateix any. D’aquesta manera, el Govern vol “potenciar” l’ús d’aquesta tecnologia, que considera estratègica.

2. Què més s’està fent per fomentar el 5G a Catalunya?

La Fundació MWC va anunciar ahir un nou projecte, que inclou un think tank, una convenció tipus fòrum per traslladar informació i debat a la ciutadania i una trobada anual del sector. A més, des de gener, el consorci 5GBarcelona intenta aconseguir que la capital catalana sigui un dels laboratoris europeus d’aquesta tecnologia, fet que li permetria accedir als fons europeus.

3. Hi ha un calendari de desplegament?

Segons fonts del Govern, les primeres proves amb tecnologia 5G podrien començar la segona meitat d’aquest mateix 2018.