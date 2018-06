Grècia tanca l’últim rescat europeu i comença a girar full a la crisi

Vuit anys després del primer rescat, Grècia podrà girar full a la intervenció europea amb el tancament definitiu del seu tercer i últim rescat. Els ministres d’Economia dels països de l’euro ultimaven ahir a la nit a Luxemburg un acord que permetrà posar fi a l’últim programa d’ajuda europea aquest estiu. “Grècia és avui un altre país, capaç de reprendre tot sol el seu futur econòmic i social”, va assegurar ahir el president de l’Eurogrup, el ministre portuguès Mario Centeno.

Si no hi ha desacords d’última hora, els ministres acordaran la fi del tercer rescat amb un paquet que inclou mesures per alleugerir el deute grec, que se situa al voltant del 180% del producte interior brut (PIB) del país. Una reestructuració del deute ha sigut des del principi el cavall de batalla de les negociacions entre Europa i Atenes. Els experts consideren clau l’alleugeriment del deute per poder-lo fer sostenible de cara al futur i que Grècia pugui redreçar la seva economia.

Els ministres discutien ahir a la nit una nova extensió dels venciments dels crèdits entre 5 i 10 anys. També es negociava la possibilitat de pactar la devolució a Grècia dels interessos que generen els seus préstecs en mans del Banc Central Europeu (BCE) i del fons de rescat europeu. La mesura suposaria 1.000 milions anuals per a Atenes durant quatre anys, amb la condició que el país continuï aplicant les reformes pactades. En resum, mesures per aprimar el deute. “Per tenir un acord i concloure el programa de rescat, necessitem un paquet creïble de mesures prou fortes per reduir la càrrega del deute de Grècia”, va subratllar el comissari europeu d’Economia, Pierre Moscovici. Al tancament d’aquesta edició seguia la negociació.

Els problemes de Grècia van començar el desembre del 2009, quan el seu elevat deute públic va provocar una terratrèmol financer del qual el país no es va poder recuperar: la borsa va caure i els bons grecs es van desplomar. Atenes, a un pas de la fallida, va haver de demanar ajuda a Europa. Tres mesos després, el març del 2010, els socis europeus acordaven el primer pla de rescat pel país i obrien un dels períodes econòmics més negres que ha travessat Grècia. Durant mesos alguns socis pressionaven perquè el país sortís de l’euro i es va popularitzar el mot Grexit. El daltabaix, però, es va poder evitar.

Grècia ha complert

Atenes ha rebut en total, sumant els tres plans d’ajuda, 273.000 milions d’euros en forma de crèdits. Per poder tancar definitivament el tercer rescat, els socis de l’Eurogrup també havien d’aprovar la quarta revisió del pla. Moscovici va assenyalar ahir que Atenes ha “complert” amb les 88 mesures que se li havien exigit i que ha adoptat unes 450 reformes en els últims anys. Brussel·les, doncs, atorgava un aprovat a l’executiu d’Alexis Tsipras, però faltava el vistiplau de la resta de socis de l’euro.

Tancar l’últim rescat és una fita històrica, però amb la retirada de la tutela per part de la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional (FMI) no s’acaben els problemes per a Grècia. El país continua tenint un deute elevat, lidera el rànquing d’atur a la UE amb un 20%, i la greu crisi econòmica ha deixat una empremta que trigarà dècades a esborrar-se. Sobretot per les retallades draconianes i les reformes que s’ha vist obligada a fer a canvi dels rescats. La política d’austeritat s’ha traduït en més pobresa. Amb les retallades, el sou mínim s’ha reduït fins als 586 euros mensuals.

Tot i la situació difícil, l’economia grega mostra símptomes de recuperació: el creixement del 2017 es va situar en l’1,4% i l’atur va baixant a poc a poc. Al febrer Grècia va ser capaç de tornar a finançar-se als mercats amb una emissió de deute.