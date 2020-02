Grifols crearà una empresa amb el fons sobirà de l'Aràbia Saudita per expandir-se en aquell país

Grifols ha arribat a un acord amb el fons sobirà de l'Aràbia Saudita per desplegar en aquell país una xarxa de centres de recol·lecció de plasma, un líquid que es troba a la sang i que constitueix el negoci principal de la multinacional catalana.

A més, han pactat la creació d'una fàbrica de fraccionament de plasma i una altra de purificació, segons ha explicat la companyia en un comunicat enviat al regulador de la borsa.

L'acord no és vinculant i, per tant, encara podria ser que no es dugués a terme. En cas que es faci, encara no s'ha concretat quin import tindrà aquesta inversió, una xifra que –segons el comunicat– es determinarà més endavant en funció dels "requisits concrets" que apareguin en cada fase.

Ara bé, hi ha dades que permeten fer-se una idea de l'import de què estem parlant. La fàbrica de fraccionament i la de purificació podrien costar uns 190 milions d'euros si els costos s'aproximen a la inversió que Grifols va destinar per a unes plantes d'aquest estil als Estats Units. A això caldria sumar-hi el cost de la xarxa de centres de recol·lecció.

De tota manera, part del que aportarà la multinacional catalana es farà en forma de propietat intel·lectual i coneixement del sector, segons l'empresa. "Grifols proporcionarà serveis d'enginyeria i suport per garantir les infraestructures i processos d'acord amb els més estrictes estàndards de qualitat i seguretat", diu el comunicat. Traduït: és possible que la major part de la inversió la faci el fons sobirà saudita, anomenat Public Investment Fund (PIF).

Per a Grifols, l'acord és "una oportunitat única" per reforçar la seva presència al Pròxim Orient i "contribuirà a enfortir el sistema sanitari de l'Aràbia Saudita".