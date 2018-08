Grifols compra 24 centres de donació de plasma als Estats Units

La multinacional catalana Grifols ha tancat un acord amb la companyia nord-americana Biotest per adquirir 24 centres de donació de plasma per 286 milions de dòlars, xifra equivalent a 244 milions d'euros. La gestió s'emmarca dins el pla estratègic de l'empresa farmacèutica per reforçar el seu lideratge a escala global i per diversificar la seva xarxa de centres de donació. De fet, amb aquesta operació Grifols ja tindrà 249 centres de plasma al món, 214 dels quals als Estats Units. Els 35 restants són a Europa.



L'objectiu d'aquestes instal·lacions és garantir l'accés a la matèria primera de la companyia i disposar de més plasma per poder obtenir proteïnes amb finalitats terapèutiques. La gestió, juntament amb el pla de noves inversions previst per al període 2016-2021, permetrà incrementar la disponibilitat dels productes plasmàtics per satisfer la creixent demanda prevista.

L'acord tancat entre Grifols i Biotest inclou els 24 centres de donació, tots amb llicència de la US Food and Drug Administration, com també de diverses autoritats europees.



L'empresa especialitzada en el sector farmacèutic preveu, a més, construir més instal·lacions a la Xina amb Boya Bio-Pharmaceutical, la companyia líder del país asiàtic en producció de medicaments plasmàtics.