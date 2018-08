La família Grífols comprarà el Joventut de Badalona, segons 'Palco23'

La situació al límit de la liquidació del Club Joventut de Badalona sembla arribar a la seva fi. Segons publica avui 'Palco23', el club ha posat en marxa una ampliació de capital de 3,69 milions d'euros que li permetrà liquidar tots els seus deutes i tenir els diners necessaris a la caixa per seguir funcionant.

Segons aquest diari digital, especialitzat en el negoci dels esports, l'entrada de diners al club està assegurada per Scranton Enterprises, un vehicle d'inversió controlat per la família Grífols, fundadora de la multinacional farmacèutica que porta el mateix nom.

D'aquesta manera, la firma es compromet a quedar-se totes les accions que no subscriguin la resta d'accionistes, fet que podria comportar que la participació de la família Grífols arribi al 75%, segons informa aquesta mateixa publicació.

El consell d'administració hauria aprovat aquesta operació la setmana passada i es farà de manera que cada soci pugui comprar tres accions per cada una que ja tingui. Tot i això, fonts de la negociació citades per aquest digital asseguren que difícilment els socis arribaran a cobrir el 100% de l'ampliació per sí sols.

La Penya s'havia abocat pràcticament a la dissolució el mes de març passat, per la seva situació financera. Va ser a les hores quan la sol·licitud d'un aval va agafar desprevinguts els dirigents del Joventut, que no tenien clar, fins i tot, poder acabar la temporada.