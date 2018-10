Grifols es desploma un 6% a la borsa pels dubtes del banc suís UBS

La farmacèutica catalana Grifols s'ha desplomat gairebé un 6% a la borsa a l'inici de la sessió d'aquest dimecres després que el banc suís UBS hagi rebaixat la valoració de l'empresa i hagi aconsellat als inversors vendre'n les accions.

L'entitat financera assegura que és pel descobriment de la tecnologia anti-FcRn, un tractament per a malalties del sistema immunològic que estan provant diversos laboratoris. Aquest avenç podria tenir un impacte important en les vendes d'immunoglobulina de la companyia, que representen el 20% dels ingressos.

És per això que UBS ha rebaixat el preu objectiu de l'acció de Grifols dels 25 euros fins als 18 euros per títol. Segons el banc suís, la tecnologia anti-FcRn podria arribar a substituir els medicaments de Grifols de cara al 2021. Aquesta caiguda del 6% a la borsa és la pitjor davallada per a la companyia en els últims quatre anys.