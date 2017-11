Grifols inverteix 16,5 M€ en una nova planta al Brasil

La multinacional catalana d’hemoderivats Grifols ha invertit 16,5 milions en una nova planta al Brasil de producció de bosses per a l’extracció, separació, conservació i transfusió de components sanguinis, com plasma, hematies i plaquetes, que es preveu que estigui operativa el 2018. La nova fàbrica, que actualment es troba en fase de validació i se situa a Campo Largo (Paranà), ocupa una superfície de 5.525 metres quadrats i té una capacitat de producció inicial de dos milions d’unitats, ampliable a quatre milions, segons va informar ahir en un comunicat la companyia catalana de l’Íbex.

Les noves instal·lacions, amb les quals Grifols potenciarà la seva presència a l’Amèrica Llatina i donarà resposta a la demanda d’aquest tipus de productes a tot el món, constitueixen la seu de la filial comercial de Grifols al Brasil i crearan 150 llocs de treball una vegada estiguin plenament operatives-actualment hi treballen més de 30 persones.

El disseny del projecte ha anat a càrrec de Grifols Engineering, l’empresa del grup Grifols especialitzada en enginyeria de processos farmacèutics i biotecnològics. La factoria es caracteritza pel seu elevat nivell d’automatització i per incorporar la tecnologia més avançada desenvolupada per la multinacional catalana al complex industrial que té a Múrcia, on Grifols fa més de tres dècades que fabrica aquests productes.

Per això, en una primera fase les plantes del Brasil i d’Espanya seran complementàries per respondre a la demanda, si bé a llarg termini està previst que es converteixin en unitats productives totalment independents.

180 centres de donació

La inauguració de la nova factoria va comptar amb la presència del president de Grifols, Víctor Grífols Roura, i els dos consellers delegats de l’empresa, Raimon Grífols Roura i Víctor Grífols Deu, a més de l’ambaixador d’Espanya al Brasil, Fernando Villalonga Campos, i el prefecte de Campo Largo, Marcelo Puppi, entre altres autoritats.

Amb aquestes noves instal·lacions industrials, la multinacional Grifols, que és present en més d’un centenar de països i compta amb 180 centres de donació, fa un pas més en la seva estratègia de creixement internacional.