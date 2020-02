Grifols guanya 625 milions el 2019 després d'una facturació rècord de més de 5.000 M€

La companyia farmacèutica especialitzada en derivats de la sang Grifols va tancar l'exercici del 2019 amb una xifra de negoci rècord de 5.099 milions d'euros, que representa un creixement d'un 13,6% respecte a l'any anterior, segons ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La companyia va obtenir un benefici net de 625 milions d'euros, un 4,8% superior a l'exercici precedent.

La multinacional catalana ha destacat els creixements de totes les seves divisions de negoci i també la millora en les principals zones geogràfiques on opera, cosa que atribueix a la seva estratègia de creixement sostenible i de llarg termini. "En els últims anys, les inversions estratègiques fetes per impulsar l'obtenció de plasma i els esforços més grans per millorar l'activitat comercial i les operacions han estat factors molt rellevants per al creixement sòlid de el grup", ha indicat Grifols en la seva comunicació al supervisor borsari.

La millora dels resultats s'ha produït tot i el procés de desendeutament de la companyia i les fortes inversions fetes. Segons els comptes presentats per Grifols, la companyia ha avançat de forma progressiva durant l'exercici en la millora de les seves ràtios d'endeutament fins a situar el deute financer net sobre el resultat brut operatiu (ebitda) a 4,17 vegades a desembre del 2019, davant els màxims de 4,78 vegades del primer trimestre del 2019. Grifols reconeix que la reducció del deute "és una prioritat" de la gestió, alhora que ha indicat que la disminució ha sigut possible gràcies a la forta generació de caixa.

Augment de les inversions

Durant el 2019, Grifols ha reforçat les inversions de capital destinades a l'ampliació i millora de les instal·lacions productives de les seves divisions. La companyia ha invertit 332,2 milions d'euros, que, en comparació amb els 252,2 milions del 2018, representen un augment del 31,7%. En el marc de la seva estratègia de creixement, Grifols va anunciar la intenció de destinar 1.400 milions d'euros a inversions de capital en el període 2018-2022.

A més, la companyia també ha augmentat quasi un 13% les seves inversions en investigació i desenvolupament, que han assolit els 329 milions d'euros, davant dels 291,4 milions de l'any 2018.

A més, durant l'any passat Grifols va anunciar un acord estratègic amb Shanghai RAAS per impulsar la producció, comercialització i desenvolupament sota criteris de qualitat i seguretat internacionals dels productes plasmàtics a la Xina, així com de les últimes solucions de diagnòstic transfusional en aquest país. Grifols serà el segon accionista de Shanghai RAAS perquè controlarà el 26,2% del seu capital a canvi d'una participació no majoritària de la xinesa en Grifols Diagnostic Solutions (GDS), filial 100% de Grifols. Aquesta és la primera transacció feta a la Xina mitjançant un intercanvi accionarial entre una companyia estrangera (GDS) i una companyia cotitzada xinesa no controlada per l'estat.

La Xina és el tercer mercat més important en vendes per a Grifols, que és present en aquest país des de la dècada dels 80. Per a Grifols, aquesta operació representa una oportunitat única de continuar l'expansió internacional i enfortir la seva posició a la Xina, un dels mercats mundials amb més potencial de creixement de productes plasmàtics i de solucions de diagnòstic.