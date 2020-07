El Grup Enciclopèdia refinança el deute i la banca l’empeny a vendre’s la seu

260x366 La seu del Grup Enciclopèdia, al carrer Josep Pla de Barcelona. / ARA La seu del Grup Enciclopèdia, al carrer Josep Pla de Barcelona. / ARA

El Grup Enciclopèdia, conegut històricament per haver creat l’Enciclopèdia Catalana, ha pactat amb la banca una nova reestructuració del seu deute, la quarta consecutiva. La companyia, que com moltes altres és víctima del covid-19 i ha experimentat una davallada d’ingressos, també ha aconseguit fer de la necessitat virtut. “El covid ha tingut molts defectes però ens ha fet accelerar moltes coses”, explica Joan Abellà, director general del grup, que feia un any que negociava amb els seus creditors i ha pogut accelerar els plans i tancar l’acord en plena pandèmia.

La companyia tenia fins ara un deute de 9,4 milions. A més, com a part del pacte, ha obtingut un nou crèdit de 3,3 milions més avalat per l’ICO. El deute total, per tant, és de quasi 13 milions, que ara vencerà el 2025. Aquest deute equival a gairebé vuit cops el seu ebitda (el benefici abans d’impostos i altres conceptes).

El fet que hagi calgut un quart refinançament genera un punt d’escepticisme entre els creditors respecte a la possibilitat que aquest cop sí que es compleixin els acords. “Per diferents motius, els plans de negoci no s’acaben de complir mai i hi ha un cert esgotament”, diuen fonts del sector financer. Com recorden aquestes veus, cada vegada que reestructuren el deute d’una companyia els bancs estan obligats a fer provisions. És a dir, a apartar un capital per fer front a possibles pèrdues.

Possibles vendes

És per això que des de la banca expliquen que el nou acord obliga la companyia a vendre’s la seu, al carrer Josep Pla de Barcelona, valorada en uns 10 milions d’euros. “Si no, el deute és insostenible”, afegeixen. La companyia no diu que vendre actius sigui una obligació, però sí que podria fer-ho si calgués. Abellà explica que, a banda de la seu, també es podrien vendre uns saldos de clients que valora en 13,4 milions d’euros. Si la companyia es vengués la seu faria un sale and lease-back, és a dir, continuaria a l’immoble però en règim de lloguer.

El Grup Enciclopèdia, que fa dos anys va remodelar la cúpula directiva, va tancar l’any passat amb vendes de 14,5 milions i un ebitda d’1,7 milions. Si s’hi afegeixen els ingressos de la seva distribuïdora Àgora (de la qual té la majoria, entre participació directa i indirecta), la facturació arriba a 31 milions d’euros.

La companyia, que ja no ven les enciclopèdies que la van fer famosa, té ara tres negocis. Per ordre d’importància, el primer és l’editorial de llibres infantils, juvenils i, des de fa poc, també per a adults amb el nou segell Univers (aquesta branca aporta 6,5 milions de facturació). El segon negoci són els llibres de col·leccionista, que valen fins a 3.000 euros (aquesta divisió aporta 4,2 milions). I, finalment, el tercer negoci (amb 3,8 milions) són els continguts educatius, tant llibres com llicències per a continguts online.