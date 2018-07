Guia per entendre el conflicte dels taxistes

De què es queixen els taxistes?

Les llicències VTC (que són les que fan servir Uber o Cabify) estaven liberalitzades fins que el 2013 el govern espanyol va imposar una ràtio: només hi podia haver una llicència VTC per cada 30 de taxi. Però en aquell moment ja s’havia superat aquella ràtio, i els taxistes reclamen que es compleixi. Els propietaris de les llicències defensen que són tan legítimes com qualsevol altra.

Què ha intentat fer l’Àrea Metropolitana de Barcelona?

L’AMB no té les competències per regular les VTC, però va aprovar un reglament que exigia als conductors amb VTC una llicència municipal addicional. De facto, això deixava sense efectes les VTC a l’àrea metropolitana de la ciutat.

Qui ha bloquejat l’entrada en vigor de la normativa de l’AMB?

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pocs dies després que el reglament metropolità entrés en vigor. La CNMC creu que les competències en aquesta matèria són exclusives del ministeri de Foment. A banda d’això, també considera que la normativa metropolitana afavoreix el col·lectiu dels taxistes en detriment de la competència i de les llicències VTC legalment emeses.

El conflicte és als tribunals, però quant de temps trigarà a sortir la sentència?

A hores d’ara la normativa de l’AMB està suspesa provisionalment. Els taxistes reclamaven que la suspensió desaparegués, però ahir els magistrats del TSJC van mantenir la suspensió cautelar perquè consideren que els arguments de la CNMC són de pes. Ara bé, la sentència pot trigar mesos a sortir i el conflicte, per tant, pot durar molt.

Qui està a favor de la normativa de l’AMB? I qui hi està en contra?

L’Ajuntament de Barcelona, l’AMB i els taxistes estan a favor de la normativa. D’altra banda, tant la CNMC com el ministeri de Foment van presentar un recurs en contra, tot i que Foment finalment va decidir retirar-lo per “mantenir una línia de diàleg obert” amb l’AMB. La Generalitat de moment s’ha mantingut neutral, però l’Autoritat Catalana de la Competència ha instat a l’AMB a derogar el reglament.

Quins efectes pot tenir per a Barcelona la vaga indefinida?

La ciutat es quedarà sense taxis, perquè es tracta d’una aturada sense serveis mínims. Però no se sap quant de temps durarà.

Uber i Cabify seguiran operant?

Les dues plataformes es van veure obligades a suspendre el servei dimecres després de rebre agressions dels taxistes. A hores d’ara tornen a operar amb normalitat.