Guindos passa davant l'Eurocambra el primer examen per ser vicepresident del BCE

El ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, podria deixar la seva cartera en les pròximes setmanes per ocupar una de les vicepresidències del Banc Central Europeu, càrrec que es disputarà amb el governador del Banc d'Irlanda, Philip Lane.

Fonts de l'entorn del ministre donen per feta l'elecció de Guindos, però el ministre del PP encara haurà de superar alguns obstacles, entre els quals aconseguir el vistiplau del Parlament Europeu. Guindos ha passat aquest vespre el primer examen per poder convertir-se en vicepresident, l'audiència davant el Parlament Europeu.

El titular espanyol d'Economia ha comparegut davant la comissió d'Afers Econòmics de l'Eurocambra per defensar la seva candidatura i respondre a les preguntes que li plantegin els eurodiputats. "És un càrrec important per a Espanya. És important recuperar-lo, tornar al lloc d'on no havíem d'haver sortit el 2012", ha dit Guindos abans d'entrar a l'audiència.

Espanya va perdre la cadira el 2012

Segons una norma no escrita, les quatre grans economies de l'euro sempre tenen una cadira al consell de govern del BCE, però Espanya la va perdre el 2012, en plena crisi econòmica. Guindos ha assegurat que explicarà als eurodiputats les decisions "molt importants" que va prendre com a ministre durant la crisi, inclòs el rescat bancari, i que defensarà la independència dels bancs centrals.

L'Eurogrup -els ministres de Finances dels països de l'euro- decidiran el 19 de febrer quin dels dos candidats, Guindos o Lane, ocuparan la vicepresidència que deixa el portuguès Vítor Constancio. Després l'Eurocambra hi ha de donar el seu vistiplau, tot i que la seva opinió no és vinculant.

De fet, el Parlament Europeu va anunciar que vetaria l'elecció del nou vicepresident si no hi havia dones candidates. Els estats membres només han presentat dos candidats i tots dos són homes, un fet que podria retardar el nomenament del vicepresident. És el que va passar el 2012 quan el luxemburguès Yves Merch va susbtituir l'espanyol José Manuel González Páramo.

El "sí" de l'Eurocambra no és necessari però, en canvi, cal la seva opinió. Al 2012, l'Eurocambra va ajornar durant mesos la celebració de la votació en protesta perquè, igual que ara, no hi havia dones candidates. Merch no va poder prendre possessió del càrrec fins que el Parlament nova celebrar la votació. La situació es podria repetir en aquesta ocasió.

L'únic eurodiputat català que ha participat a l'audiència de Luis de Guindos i de Philip Lane, Ernest Urtasun (ICV), ha carregat contra la candidatura del ministre espanyol "perquè suposa la politització del BCE" i perquè "les qüestions relacionades amb Bankia les va gestionar molt malament". Urtasun també ha recordat que el seu grup, els Verds, votarà al ple en contra de "qualsevol proposta que no sigui una dona".