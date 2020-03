Guindos (BCE) avisa que el covid-19 pot provocar una "recessió profundíssima" a tot Europa

El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, preveu una "recessió profundíssima" en l'economia europea com a conseqüència de l'epidèmia del covid-19. Segons l'exministre d'Economia espanyol, la incidència dependrà de la durada de les mesures de confinament.

En una entrevista a l'emissora Cope, Guindos ha defensat aquest dilluns que en una situació de tancament en el qual les empreses deixen de facturar, l'objectiu és "intentar mantenir el teixit productiu viu" perquè l'economia pugui rebotar després. Tot i que ha eludit valorar la decisió del govern espanyol d'establir un permís retribuït recuperable per a tota l'activitat no essencial, que afectarà fonamentalment la construcció i la indústria, el vicepresident de el BCE ha apuntat que "quan no hi ha ingressos cal intentar minimitzar els costos" i "si un bloqueja els costos d'una empresa, llavors l'única sortida és la destrucció de teixit empresarial".

"L'important és que empreses que eren perfectament rendibles, un cop passi aquesta crisi tornin a ser-ho i sobrevisquin", ha subratllat. "Això val per a Espanya i per a tots els països europeus", ha afegit.

En les dues últimes setmanes, el BCE ha aprovat un seguit de dràstiques mesures per mitigar al màxim els efectes negatius del covid-19 sobre l'economia europea. Concretament, ha eliminat els límits a la compra de deute dels estats de la zona euro i ha anunciat una injecció de 750.000 milions d'euros per comprar bons públics i empresarials, que se sumarà als programes d'adquisició de deute que ja tenia en marxa.

Guindos s'ha mostrat a favor de l' emissió de deute europeu mutualitzada, els coneguts com a coronabons, per combatre una crisi que, segons ell, es podrà suportar si el confinament dura dos mesos, però serà "més greu" si s'estén a tres, ja que cada mes de tancament resta dos punts de producte interior brut, segons càlculs de l'OCDE.