Guindos espera ara que les empreses tornin a Catalunya perquè amb el 155 "no hi ha motius per marxar"

Un cop aplicat l'article 155 s'acaba l'alarmisme econòmic del govern espanyol. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha afirmat aquest dilluns que no preveu que la situació a Catalunya generi un efecte important en l'evolució del creixement econòmic d'Espanya el quart trimestre de l'any, però sí a Catalunya. Així ho ha afirmat en declaracions als mitjans per valorar el PIB trimestral espanyol, que ha recollit Efe. Segons l'INE, el PIB espanyol ha crescut un 0,8% el tercer trimestre, una dècima menys que el trimestre anterior.

Les empreses "prendran nota i seran conscients que es torna a la legalitat". LUIS DE GUINDOS MINISTRE D'ECONOMIA

"Des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu, l'evolució de l'economia espanyola és bona", ha afirmat, i ha puntualitzat que continua creixent de manera "forta" i que l'objectiu del 3,1% per al 2017 "es complirà". El ministre ha explicat que la incertesa generada pel conflicte a Catalunya afectarà "únicament i estrictament" l'economia catalana, però ha assegurat que "la tornada a la normalitat" revertirà la situació.

"A Catalunya s'ha produït una situació generada per l'anterior govern de la Generalitat. Hi ha hagut una aturada des del punt de vista de decisió d'inversió i consum i s'està donant una contracció del crèdit", ha apuntat. Però Guindos s'ha mostrat confiat que aquesta situació tindrà una durada curta i que l'economia catalana tornarà a créixer per sobre del que ho feia l'espanyola, ja que ha recordat que suposa un 20% del PIB de l'Estat.

No hi ha motius per la fuga, el boicot o la marxa de dipòsits

Pel que fa a la fuga d'empreses facilitada per un decret llei que ell mateix va impulsar, el ministre d'Economia ha dit ara que "espera que les empreses catalanes tornin a Catalunya perquè l'aplicació de la legalitat garanteix un entorn de tranquil·litat i normalitat". Per al ministre, "amb el retorn al marc constitucional i la convocatòria d'eleccions autonòmiques no hi ha cap motiu perquè les empreses deixin Catalunya, ni per a la sortida de dipòsits ni per al boicot als productes catalans". Guindos ha assegurat que les empreses "en prendran nota i seran conscients que es torna a la legalitat".

Una prova d'aquest retorn a la normalitat és, segons el ministre, l'evolució a l'alça que està tenint aquest dilluns la borsa espanyola, amb increments del 2%.

"El que descompten els mercats és que la tornada a la legalitat i les eleccions autonòmiques en última instància tornen a posar Catalunya en el ritme econòmic que tenia els últims trimestres, quan estava fins i tot per sobre de la mitjana espanyola", ha assegurat.