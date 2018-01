H&M llança Afound, una nova marca 'low-cost' per remuntar els resultats

H&M estrena nova marca. La cadena sueca ha anunciat aquest dimecres amb la seva presentació de resultats anuals que llançarà Afound, una insígnia de botigues 'low-cost' que oferirà productes de marques "ben conegudes i popular", tant del propi grup com externes. Aquesta nova marca funcionarà com a 'outlet' per a la resta de botigues del grup i es provarà primer a Suècia.

La companyia va tancar el seu últim any fiscal (entre el desembre del 2016 i el novembre del 2017) amb un benefici de 1.659 milions d'euros, una caiguda del 13,1% respecte a l'anterior. L'empresa ha atribuït aquests resultats a la feblesa de les vendes a les botigues físiques, així com el gir de la indústria cap al comerç 'online'.

En aquest sentit, el grup suec ha reconegut que el seu negoci 'online' encara no compensa la menor afluència a les botigues. "Les nostres vendes 'online' i les nostres noves marques van tenir bons resultats, però la feblesa va ser a les botigues físiques d'H&M", ha afegit l'empresa. La facturació de la companyia va ser de 23.757 milions d'euros l'any passat, un 4% més.

"Per sota de la decepcionant evolució recent, tenim raons per a l'optimisme i un bon aprenentatge, però necessitem accelerar la transformació encara més", ha assegurat. En el quart trimestre de l'any fiscal, el benefici d'H&M va caure prop d'un 33% fins als 409 milions d'euros, mentre que les vendes van retrocedir un 4,3% fins als 5.994 milions d'euros.