H&M guanya 135 milions el primer trimestre, un 44% menys

La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz, H&M, va tenir un benefici net de 1.372 milions de corones sueques (135 milions d'euros) en el seu primer trimestre fiscal, que va de l'1 de desembre fins a finals de febrer. Aquesta xifra representa un 44% menys respecte el mateix període de l'any passat.

El resultat va estar marcat de forma negativa per les elevades caigudes dels preus i per una evolució feble de les vendes a causa de desequilibris en l'assortiment de H&M. A més, també hi ha influït el temps, que ha estat inusualment fred, segons assenyala la companyia en el seu balanç.

Tot i això, H&M, la principal rival de la firma de distribució tèxtil espanyola Inditex -el grup de Zara- va augmentar un 5% les seves vendes a Espanya durant aquest període, on va facturar fins a 194 milions d'euros. La firma té 175 botigues obertes a Espanya, les mateixes que fa un any enrere i l'Estat se situa com el seu vuitè mercat mundial.

Els comptes de la cadena de roba també constaten que la firma va tenir un ingrés positiu de 39,1 milions d'euros com a conseqüència de la reforma fiscal als Estats Units. El benefici net d'explotació va ascendir als 119 milions d'euros, un 62% menys respecte a un any enrere.

Actualment H&M té 4.743 botigues obertes, quatre més que un any abans. La cadena sueca, que va obrir aquest mes el seu servei de venda per internet a Índia, preveu fer el mateix en el segon semestre a l'Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Units, així com inaugurar els seus primers establiments físics a Uruguai i Ucraïna. "Els ràpids canvis en el món de la moda continuen. Com ja havíem comunicat, l'inici de l'any ha estat dur: 2018 serà un any de reorganització per al grup, ja que accelerarem els canvis per poder afrontar les possibilitats que la digitalització crea", ha explicat el director executiu de la firma, Karl-Johan Persson.

Com a conseqüència d'aquests resultats, les accions de la companyia han caigut un 3,5% en borsa, a l'inici de la sessió dels mercats a Estocolm.