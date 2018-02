“Has de treballar abans, no passejar i veure què surt”

Tenir un estand entre els més de 2.000 expositors que presentaran els seus projectes aquesta setmana al Mobile no és garantia de res, però cada vegada són més les empreses catalanes que aprofiten els dies del congrés per tancar acords amb altres empreses i negociar amb inversors. Així és com Boxmotions, una start-up barcelonina que es dedica a gestionar trasters al núvol, va començar a gestar la seva primera ronda de finançament d’un milió d’euros. “No estàvem buscant capital, però vam conèixer Inveready i The Crowd Angel i els va interessar el producte”, explica el seu fundador, Àlex Corbacho.

Uns nou mesos després, la companyia tancava la inversió amb la firma de capital risc catalana i la plataforma de crowdfunding com a participants de la ronda. “Encara que no vam firmar allà mateix cap paper, va ser un primer contacte perquè després la relació fos més fluïda”, afirma l’emprenedor. Aquest any l’empresa torna a participar al congrés paral·lel de start-ups i, de fet, és entre els nominats als 4YFN Awards.

De cara a aquesta edició, Corbacho també destaca que Boxmotions està a l’aguait per aconseguir nous socis comercials entre empreses que aportin solucions logístiques i de transport. Actualment la companyia compta amb més de 15.000 articles emmagatzemats només a Barcelona i es prepara per obrir el seu servei a nous mercats.

El congrés del 2017 també va servir perquè la start-up de tecnologies de realitat virtual Broomx arribés a Alemanya. En la passada edició, l’empresa va conèixer una cadena de clíniques bavareses que va adquirir els seus sistemes per aplicar-los en teràpies de rehabitilizació en casos d’ictus. “Són uns dies de molt de scouting i tothom va a la recerca de propostes d’innovació”, explica el conseller delegat de Broomx, Ignasi Capella. De fet, durant els dies del congrés l’empresa també va sortir a la premsa finlandesa explicant el seu projecte i va acabar guanyant com a client una universitat del país escandinau. En aquest sentit, Capella reconeix que els emprenedors del 4YFN es beneficien molt del fet que molts congressistes del MWC acabin passejant-hi.

De fet, aquesta vegada Broomx comptarà amb un estand propi al congrés per fer demostracions dels seus productes de realitat virtual. “Necessitàvem un espai més gran, perquè al cap i a la fi el que fem és molt visual”, relata l’empresari. Aquesta empresa es dedica a crear espais immersius sense necessitat de fer servir ulleres de realitat virtual i, asseguren, de manera més econòmica.

Agroptima també va aconseguir captar finançament gràcies a asseure’s amb inversors durant els dies del congrés. Va ser en l’edició del 2016, quan l’empresa buscava la ronda llavor per arrencar el projecte. “Era com una sessió de cites ràpides: explicaves la teva idea en tres minuts i passaves a la següent taula”, explica la consellera delegada i cofundadora, Emilia Vila. Aquesta aplicació per gestionar explotacions agrícoles des del mòbil va conèixer un del seus primers inversors, amb qui va acabar tancant una ronda de mig milió d’euros, al 4YFN. “Són persones amb poc temps, o sigui que t’ho has de treballar abans. No és només passejar i veure què passa”, recomana l’emprenedora. En el seu cas, aquest any la companyia arriba al congrés amb una nova ronda pràcticament tancada sota el braç i dedicarà els dies del Mobile a veure quines tendències trepitgen fort en el sector.

De Barcelona a Xangai

Per a altres companyies, participar en el congrés a Barcelona és un trampolí per donar-se conèixer en altres indrets del món. LifeVit va estrenar-se l’any passat al Mobile dins l’estand de start-ups catalanes d’Acció i va repetir l’experiència a l’esdeveniment que la GSMA també celebra a Xangai. “Hi vam anar per veure quines eren les iniciatives de salut digital en un país amb un nivell d’innovació tan alt”, explica Raúl Villuendas, el responsable de desenvolupament de negoci de la companyia de dispositius mòbils per a la salut. De fet, l’empresa també va tornar a participar en el MWC de San Francisco.

En aquestes diferents participacions, LifeVit assegura que ha aconseguit socis tecnològics i potencials clients i distribuïdors per impulsar el seu pla de negoci. Per exemple, empreses del sector hospitalari amb les quals ha arribat a acords perquè facin servir els seus sistemes per monitoritzar malalties infantils. A més, també ha pactat programes d’empresa saludable amb grans corporacions.

LES XIFRES DE LA FIRA TECNOLÒGICA

2.700

Segons ACCIÓ, l’any passat les empreses catalanes que participaven en el 4YFN van fer fins a 2.700 reunions durant els dies del congrés

300

Dels contactes que van fer les ‘start-ups’ catalanes, ACCIÓ assegura que 300 van ser trobades amb inversors. “Moltes troben nous inversors i fan clients”, diu el director general de l’agència de la Generalitat, Joan Romero

102 A banda de la presència de ‘start-ups’ al 4YFN, més d’un centenar de companyies catalanes també participaran en el MWC

108.000

Durant aquesta edició, el Mobile espera rebre uns 108.000 congressistes i generar un impacte econòmic de 471 M€