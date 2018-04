“Hauria de ser possible treballar 10 hores a la setmana”

El mercat del menjar a domicili té més competència que mai. A partir d’avui a les 12.00 h, l’aplicació d’Uber Eats tornarà a estar disponible a Barcelona, la mateixa ciutat on la plataforma de transport es va estrenar amb aquest model fora dels Estats Units el 2015. Aleshores Uber Eats va fer marxa enrere a la ciutat, encara que el seu director a Espanya i Portugal, Manel Pujol, assegura a l’ARA que “no va fallar res” sinó que “l’empresa era molt jove” i va optar per centrar-se en el seu negoci principal. En el primer intent, la companyia va prioritzar limitar l’oferta de plats per tal que les entregues es poguessin fer en un temps rècord, i no va aconseguir enganxar els consumidors. Ara el servei és independent dels trajectes amb conductor i arrenca amb una oferta de més de 150 restaurants.

“Creiem que pot arribar fins i tot a ciutats on no hi ha Uber”, explica Pujol. Així, l’empresa entra de ple en un sector en el punt de mira dels sindicats i la Inspecció de Treball, que denuncien que els repartidors sí mantenen una relació laboral amb les plataformes. Però el director d’Uber Eats insisteix en les particularitats del seu model: “Som flexibles de veritat: no fem torns, ni tenim un mínim d’hores per als repartidors o els demanem que estiguin connectats a una hora específica”.

En el seu cas, el registre a l’aplicació com a missatger és pràcticament digital. La persona interessada a fer-hi de missatger omple una sèrie de formularis i presenta documents com el DNI o el carnet de conduir a través de la plataforma. El contacte cara a cara es limita a alguna formació per entendre com funciona l’apli. A Madrid, els repartidors d’Uber Eats hi dediquen una mitjana d’unes divuit hores a la setmana i el directiu apunta que molts ho fan com a activitat complementària a altres ingressos. “El model de l’autònom és justament aquest: algú que té eines per treballar i les utilitza com més bé li va”, apunta Pujol.

És per això que l’empresa reconeix que formarà part de la discussió per flexibilitzar i evitar “limitacions artificials” al treball autònom. “A Espanya el model d’autònom és més complicat que en altres països perquè hi ha un import fix independentment dels ingressos”, raona.

Per cada comanda, Uber Eats paga als repartidors entre quatre i sis euros, en funció de la distància per fer l’entrega. També ha incorporat una assegurança d’AXA per als missatgers. “Hauria de ser possible treballar deu hores a la setmana, i amb el sistema actual és molt difícil”, afegeix Pujol. La companyia no dona xifres sobre el nombre de repartidors amb què treballarà, però assegura que són suficients perquè des d’avui mateix l’operativa compleixi amb els temps d’entrega.

En els tres anys en què Uber Eats no ha funcionat a Barcelona, la competència s’ha enfortit a la ciutat i aplicacions com Glovo i Deliveroo han esprintat en la seva expansió. “És evident que sempre és millor llançar amb antelació, però la indústria del delivery està explotant ara”, diu Pujol. Segons afegeix, les plataformes només representen un 15% del sector del menjar a domicili -també competeix amb els serveis per telèfon i la recollida al mateix restaurant- i, per tant, hi ha espai per a noves aplis.