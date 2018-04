Hisenda espera que hi hagi govern a Catalunya per desencallar la reforma del sistema de finançament

Hisenda està ultimant el document sobre el qual s'hauria de treballar per abordar la reforma del finançament autonòmic, però encara no ha convocat el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Així ho ha assegurat el secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández Moya, que ha comparegut aquest dimecres a la comissió del Congrés de pressupostos. No ha volgut donar detalls de les dates, però, de fet, aquest mateix dimecres el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, està reunit amb la presidenta andalusa, Susana Díaz, precisament per abordar la reforma del sistema de finançament i parlar del tracte que rep Andalusia en el projecte de pressupostos. El PSOE espera que aquesta reunió acabi amb la convocatòria del CPFF.

Fernández Moya no s'ha volgut avançar al president Rajoy, per si efectivament convoca la reunió que agrupa tots els representants autonòmics, però des d'Hisenda sí que han deixat clar que, en part, el calendari està condicionat per la constitució d'un govern a Catalunya. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ja havia dit abans d'acabar l'any que sense representació del govern català "no pot ser" que s'abordi la reforma del sistema autonòmic. Per això, des d'aquest departament recorden que bona part del calendari de la negociació d'aquest any està pendent de la Generalitat. De fet, malgrat que Catalunya no designés cap representant en el comitè de reforma, Hisenda espera que un nou govern català sí que designés un portaveu per acudir als CPFF. Anteriorment el conseller d'Economia, Oriol Junqueras, havia delegat en diverses ocasions aquesta tasca al secretari d'Economia, Pere Aragonès.

Discrepàncies entre comunitats

El principal escull són els impostos

El secretari d'Estat d'Hisenda també ha fet una crida a les comunitats del PSOE i ha apel·lat al sentit d'Estat per mirar d'abordar la reforma. Ha aclarit que el document que elabora el govern intenta ser un recull de totes les propostes que ja va presentar cada autonomia a través del seu expert designat (Catalunya no va formar part a voluntat pròpia del comitè d'experts). I ha posat de manifest que hi ha moltes discrepàncies entre les propostes de les diferents comunitats: "No hi ha una opinió comuna, no coincideixen les demandes dels territoris amb la visió global i el govern té l'obligació de pensar una proposta conjunta", ha explicat Fernández Moya.

De fet, ha deixat clar que el principal problema per al consens és la política tributària, la distribució i competències respecte als impostos autonòmics o els trams autonòmics de diferents tributs. No ha fet referència a altres motius de desacord en qüestions com podrien ser la reestructuració del deute adquirit amb l'Estat a través del FLA, per exemple. També ha insinuat que les discrepàncies tenen lloc fins i tot en comunitats del mateix signe polític.