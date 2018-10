Hisenda aplicarà una 'taxa Google' del 3% a les grans tecnològiques

Un altre gran anunci fiscal del govern de Pedro Sánchez. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha concretat aquest dijous al Senat quin serà el recàrrec de la 'taxa Google', és a dir l'impost a les tecnològiques que, de fet, ja havia anunciat l'exministre Cristóbal Montoro. Serà un recàrrec del 3% a les grans plataformes tecnològiques com Uber o Airbnb. Hisenda ja havia anunciat aquesta voluntat però no havia concretat quin seria el tipus impositiu. "Hi ha plataformes dedicades a aquests serveis que generen milers de milions i no tributen de manera adequada, perquè la fiscalitat actual no reconeix aquests tipus d'activitat i entren en competència amb els sectors tradicionals", ha dit la ministra en declaracions recollides per Europa Press.

Suposarà, doncs, un recàrrec del 3% a un "determinat tipus d'activitat", com de fet ja proposa la directiva europea que encara s'ha de concretar. Espanya ja havia anat a les últimes reunions europees amb la idea de pressionar per aplicar aquest tribut perquè és un dels que preveia per intentar tapar el forat de les pensions. La idea, des d'Europa, és aplicar-lo a aquest tipus de plataformes i també al comerç electrònic.

Com també preveu la directiva europea, es gravarien les empreses que facturen més de 750 milions d'euros arreu del món i que la quantitat subjecta a l'activitat gravada superi els 3 milions d'euros. Entre les empreses que afectaria, doncs, hi ha Amazon, Airbnb, Uber i Cabify.

Quan va ser Montoro qui va posar sobre la taula l'aplicació d'aquest impost, va calcular (i va assegurar a Brussel·les) que la recaptació prevista per la 'taxa Google' seria d'uns 1.500 milions d'euros anuals. L'actual govern, però, no ha posat sobre la taula les seves estimacions. Les de Podem, però – amb qui estan negociant aquestes mesures–, són d'una recaptació de 1.200 milions d'euros anuals.

D'altra banda, Montero ha avançat que tant aquest impost com la taxa Tobin (impost a les transaccions financeres) s'inclouran en els pressupostos generals del 2019 i, de fet, ha assegurat que la taxa Tobin s'aprovarà al novembre o "fins i tot abans". Per a aquest impost, la previsió de Podem passa per ingressar també 1.200 milions d'euros l'any. Hisenda explica a l'ARA no té cap càlcul propi de la possible recaptació i assegura que encara no està determinat si els ingressos aniran per a pagar les pensions. De moment, l'executiu no contempla un impost finalista per a la Seguretat Social sinó que sigui el conjunt de la millora recaptatòria que afavoreixi al sistema.

IVA del 4% per a la higiene femenina

D'altra banda, Montero també ha concretat la rebaixa que ja s'havia anunciat de l'IVA per a productes d'higiene femenina i d'altres de primera necessitat, com els serveis veterinaris, que actualment tenen aplicat el tipus general del 21% (la reducció va ser un pacte amb Podem). Per a aquesta mena de productes d'higiene l'IVA passarà del 10% actual al superreduït del 4%, entenent que l'actual fiscalitat és "discriminatòria".