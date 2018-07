Hisenda promet noves condicions al deute català

Gairebé com si fos el dia de la marmota, però amb un altre interlocutor. L’anterior ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, havia promès en diverses ocasions que negociaria una reestructuració del deute de les comunitats autònomes. Montoro no va voler mai referir-s’hi com una quitança i va parlar en tot moment de reestructuració. Ahir la seva successora, María Jesús Montero, va tornar a fer la mateixa oferta, tot i que, com Montoro, tampoc va concretar com es faria.

Després d’habilitar un mecanisme perquè les autonomies en una millor situació puguin començar a col·locar deute als mercats i deixin d’endeutar-se a través de l’Estat, ahir Montero, reunida amb els consellers d’Economia autonòmics que estan sota règim comú -tret de Catalunya-, va assegurar que té la predisposició de “reestructurar globalment” el deute perquè a curt i mitjà termini totes les autonomies puguin tornar als mercats. Així, les comunitats anirien abandonant de manera progressiva el fons de liquiditat autonòmic (FLA). La ministra va admetre que l’autonomia financera d’algunes comunitats ha minvat amb el FLA i es va mostrar disposada a encaminar la recuperació.

Per fer-ho, una de les opcions que estudia Hisenda és el que Catalunya ja havia reclamat en diverses ocasions: que una part del deute que té a curt termini passi a ser de mitjà termini. “Hisenda està estudiant amb atenció aquesta possibilitat per a comunitats amb problemes per resoldre el deute estructural”, va dir ahir la titular del ministeri d’Hisenda en referència a comunitats com Catalunya i el País Valencià.

Una altra de les concessions que el nou govern promet fer de cara als propers anys és flexibilitzar la regla de despesa (que fixa el màxim que poden gastar les administracions) tant per a ajuntaments com per a comunitats autònomes. Amb els primers Montoro ja s’hi havia compromès, però la ministra Montero va posar sobre la taula que els consistoris tinguin accés a fons europeus sense que es tinguin en compte a l’hora de comptabilitzar la regla de despesa.

La reunió del Consell de Política Fiscal i Financera d’ahir va estar marcada per l’absència del vicepresident econòmic de la Generalitat, Pere Aragonès, que va enviar una carta a la ministra remetent-la a la negociació bilateral. La resta de les comunitats van retreure un tracte de favor amb Catalunya perquè tot i no assistir a la reunió també es podrà beneficiar de la reestructuració del deute.

Però concretament, la reunió havia d’aprovar formalment les dues dècimes més de dèficit que Hisenda cedeix de marge a les comunitats de cara a l’any que ve: hauran de tancar en un 0,3% i no en un 0,1%.