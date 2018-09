Hisenda pica l'ullet a Podem i proposa un impost efectiu de societats del 18% per a la banca i les petrolieres

Hisenda continua fent grans anuncis pressupostaris. Aquest dimecres, la ministra María Jesús Montero ha avançat que la seva intenció és que la banca i les empreses petrolieres paguin un tipus mínim de l'impost de societats del 18%. Per a la resta de grans empreses Hisenda ja va avançar la seva intenció d'elevar el tipus mínim efectiu al 15%. Per tant, per a la banca i els negocis dedicats a l'exportació de jaciments d'hidrocarburs serà més elevat.

Aquest anunci arriba després que Podem presentés el seu paquet de propostes de cara a la negociació pressupostària. Dins de les 17 propostes, una era precisament que la banca tingui un tipus de societats més elevat, del 20%. A banda d'això Podem també exigeix que la banca estigui gravada amb un impost temporal i extraordinari que serveixi per recuperar el cost del rescat financer.

La ministra Montero ho ha avançat en declaracions a la premsa recollides per Europa Press des del Congrés de Diputats. La titular d'Hisenda ha indicat que actualment els bancs i les petrolieres estan gravats amb un tipus de l'impost de societats del 30%, mentre que per a la resta de grans negocis és del 25%. El problema és que un cop aplicades les deduccions i bonificacions la capacitat efectiva de pressió fiscal que fa aquest tribut és força inferior.

"Crec que tancarem un paquet de fiscalitat en un termini breu", ha avançat la ministra mostrant-se optimista pel que fa a les negociacions amb Podem.

Quines mesures s'han anunciat fins ara?