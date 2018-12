Housfy inicia la seva internacionalització a Itàlia

La proptech Housfy, fundada per Albert Bosch, Miquel Àngel Mora i l’emprenedor en sèrie Carlos Blanco, iniciarà al gener la seva internacionalització posant un peu al mercat italià, en concret a Milà, on vol reproduir el model de negoci que va iniciar a Barcelona i que ja ha estès als 500 municipis més grans d’Espanya, que suposen aproximadament el 73% del mercat immobiliari. La companyia tecnològica es dedica a la intermediació en la compravenda d’habitatges, cobrant una comissió única d’uns 3.500 euros (IVA inclòs), molt per sota del que cobren les immobiliàries tradicionals.

La plataforma tecnològica va tancar una ronda de finançament de dos milions d’euros amb el fons d’inversió Seaya Ventures l’estiu passat per consolidar el seu negoci a Espanya i iniciar el salt a l’estranger. Va ser la tercera injecció de capital des que va néixer l’abril del 2017. En total, Housfy ha captat un total de 3,7 milions d’euros de firmes d’inversió i business angels. I abans de l’estiu espera fer una nova ronda per consolidar la internacionalització, segons ha explicat a l’ARA el cofundador i conseller delegat de la companyia, Albert Bosch.

Bosch assegura que la plataforma ja és rendible a Catalunya i espera arribar a la rendibilitat al mercat espanyol durant l’any 2019.

Des dels seus inicis, la plataforma ha multiplicat la seva facturació i la intermediació immobiliària. El seu primer any de funcionament, 2017, que no va ser complet, va facturar 160.000 euros, i aquest any espera tancar amb una xifra de negoci d’1,6 milions d’euros, després d’haver participat en la venda de més de mig miler de pisos a tot Espanya.

Més plantilla

Segons els directius de l’empresa, Housfy va vendre al mes de novembre 84 pisos a tot Espanya, 20 més que a l’octubre, amb la qual cosa va assolir el seu rècord mensual. Més de la meitat de les vendes van ser a Barcelona i la seva àrea metropolitana, cosa que, segons Bosch, ja els situa com a segona agència immobiliària de la capital catalana, amb una quota de mercat del 4%. A Madrid i la seva àrea, segons el directiu, la plataforma té una quota de mercat del 2%. Aquest increment de vendes ha obligat la companyia a augmentar la plantilla, que ja voreja les 50 persones.