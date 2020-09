Iberpotash vol retallar la plantilla en 110 persones

ICL Iberia, que explota les mines de potassa del Bages conegudes com Iberpotash, ha presentat als representants sindicals un pla de viabilitat que, segons han informat fonts de l'empresa, preveu retallar la plantilla en 110 persones, entre altres mesures. L'empresa, que assegura que compta amb el suport de la seva seu central a Israel, té una plantilla total a Espanya superior al miler d'empleats.

La companyia proposa que la retallada de plantilla sigui amb un pla de jubilacions anticipades i baixes voluntàries, però també amb l'amortització de llocs de treball per la redundància de funcions. La companyia al·lega que el baix preu de la potassa, l'endarreriment de la construcció d'infraestructures com la rampa de Cabanasses i el col·lector, així com els alts costos d'extracció del mineral i els efectes de la pandèmia, l'han forçat a posar en marxa el pla de viabilitat.

A més de la retallada de plantilla, la direcció d'ICL proposa canvis organitzatius en l'explotació, de planificació i de processos. A llarg termini, l'empresa proposa la negociació d'un nou conveni col·lectiu per fer l'explotació sostenible econòmicament i mediambientalment.

Segons el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, "el moment crític actual ha obligat a buscar solucions per garantir noves inversions i assegurar el futur de l'empresa".

La companyia ja va anunciar al mes de juliol el tancament de la mina de Vilafruns, on treballaven 400 treballadors –uns 260 subcontractats – per motius econòmics. Llavors la companyia va dir que intentaria que l'impacte fos mínim en la plantilla. El tancament es va decidir després de la mort de dos treballadors en accidents laborals al mes de juny.