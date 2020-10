L'IPC s'enfonsa cinc dècimes a l'octubre i torna als nivells de fa quatre anys

La inflació va tornar a recular a l'octubre. Segons la dada avançada publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'IPC va retrocedir cinc dècimes en la seva taxa interanual respecte a la dada del mes de setembre. Amb aquesta retallada, l'indicador posa fi a dos mesos consecutius d'ascensos i registra el nivell més baix dels últims quatre anys per segon cop aquest 2020.

Aquest comportament, explica l'organisme, es pot atribuir a la baixada de preus de l'electricitat, en comparació amb la pujada que havia registrat el 2019. A més, també s'hi suma l'evolució de les tarifes de telefonia, que són més barates respecte a les de l'any passat.

Des que va esclatar la crisi sanitària del covid-19 al març, els preus a Espanya s'han situat en una tendència a la baixa, principalment per l'efecte de la forta davallada en els combustibles. A l'abril, l'IPC va caure fins a una taxa del -0,7% interanual, mentre que al maig també va baixar fins al -0,9%. A partir del juny, aquesta dada es va moderar, però al mes d'octubre (marcat per la segona onada de la pandèmia i les noves restriccions) ha tornat als nivells de fa quatre anys. Això pot tenir conseqüències en els salaris i les pensions que es revaloritzen en funció d'aquest indicador perquè si està en negatiu no hi haurà pujades.

En la taxa intermensual (és a dir, l'evolució del setembre a l'octubre), l'IPC va pujar un 0,5%, però aquest és el creixement més baix en aquest mes durant almenys els últims cinc anys. Al setembre, l'inici del curs va impulsar la inflació en tres dècimes a Catalunya, ja que despeses com la roba o l'alimentació van despertar el consum, ressentit per la pandèmia.

Amb la confirmació d'aquesta dada avançada es detallarà l'evolució dels preus a les diferents comunitats autònomes. Si es confirmen aquests nivells de l'IPC a Espanya, significaria una nova disminució dels preus interanuals, ja que al setembre es va situar en el -0,4%.