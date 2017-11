Inditex descobreix la vaga

Treballadores de cinc botigues de Bershka a la província de Pontevedra han aconseguit aquesta setmana obrir un nou capítol en la història d’Inditex: la seva primera vaga. El dijous 26 d’octubre, una setantena d’empleades -només hi ha un home a la plantilla- van convocar una aturada indefinida per protestar en contra de les condicions laborals de la cadena, una vaga que no es va resoldre fins ahir. Les treballadores (de Pontevedra, Vigo i Vilagarcía de Arousa) denunciaven que, a diferència d’altres establiments, la majoria tenen contractes parcials i el seu sou voreja els 900 euros, perquè no cobren tots els plusos. Així, demanaven al grup tèxtil que els apliqués els mateixos plusos que, asseguren, sí que paga a les dependentes d’altres províncies.

La secretària de la Confederació Intersindical Galega Serveis -el sindicat amb majoria al comitè d’empresa-, Transi Fernández, explica que la plantilla havia demanat un suplement de 50 euros mensuals sobre el seu salari base (proporcional en el cas de les treballadores amb jornada parcial) i un altre de 80 que només perceben les treballadores de la Corunya, on hi ha la seu del grup. Tot i així, Inditex va rebutjar aquesta proposta i va oferir un augment de 10 euros mensuals en els pròxims tres anys, també proporcional per als contractes parcials. “Estàvem parlant que no ens oferien ni cinc euros més”, diu Fernández.

Davant d’aquesta oferta, el comitè d’empresa va cedir una mica i va proposar que el suplement fos de 25 euros durant el 2018 i 25 més el 2019. La companyia tampoc va acceptar l’acord. Segons la sindicalista, l’empresa es va blindar en la negociació perquè volia evitar un efecte dòmino en altres cadenes de la firma. No obstant, Fernández confirma que el contagi ja s’està produint. “Ens han arribat veus d’altres províncies que també volen renegociar els seus convenis”. A part dels complements salarials, les vaguistes denunciaven que rebien menys dies de lactància que les seves companyes de la Corunya i que tenen pitjors condicions a l’hora de fer vacances o demanar una excedència. A més, en lloc d’allargar la jornada dels contractes, asseguren que els fan fer hores complementàries que no sempre cobren.

Les treballadores es van concentrar durant dos dies davant de la seu de la multinacional a Arteixo i van cantar consignes com “Amancio millonari, treball en precari”. L’últim episodi es va donar divendres, quan el comitè va aconseguir esgarrapar un preacord a l’empresa, que ha acabat acceptant la pujada de sou. Finalment, les empleades van signar ahir la pau, que implicarà un plus de 40 euros (proporcional a la jornada) i un altre de 80 més al mes que serà igual per a tota la plantilla. A més, podran consolidar les hores extres.

Conflicte insòlit

Per què fins ara no havia explotat cap conflicte laboral similar al grup? Les vagues han sigut sempre un fet insòlit a Inditex, amb l’excepció de les convocatòries d’aturada general a Espanya. De fet, les mateixes treballadores del comitè de Pontevedra tampoc entenen per què aquesta vegada la negociació amb l’empresa s’ha enquistat tant. “L’experiència que havíem tingut fins ara era que els conflictes es resolien, però aquesta vegada a algú se li ha escapat de les mans”, diu Fernández.

Per al periodista i autor del llibre Zara: Visión y estrategia de Amancio Ortega, David Martínez, la política del grup amb els seus treballadors sempre s’ha centrat a fer-los partícips de la companyia per evitar conflictes com aquest. “Encara que hi hagi sous baixos o molta rotació, s’ha optat per incloure la plantilla en polítiques com el programa de dividends, perquè també guanyin quan guanya l’empresa”, explica. Ara Inditex ja pot dir que ha tancat aquest primer episodi.