L'ingrés mínim vital no arriba: només s'han aprovat un 0,57% de les peticions

La proposta més forta en matèria de protecció social, l'ingrés mínim vital (IMV), es va anunciar com una "mesura històrica" que, en plena crisi del covid-19, el govern espanyol aprovava amb l'objectiu d'ajudar aquells "col·lectius més vulnerables" davant l'impacte de la crisi. Tres mesos després de la seva aprovació, la burocratització ha truncat aquest anunci. Del total de peticions presentades per rebre l'IMV –510.000, segons les últimes xifres anunciades pel ministre d'Inclusió Social, José Luis Escrivá– la seguretat social només n'ha aprovat 3.966 o, cosa que és el mateix, un irrisori 0,57%, fins al 7 d'agost.

La xifra l'ha donat a conèixer l'Associació Víctimes de l'Atur a través d'una pregunta al Portal de Transparència. El president de l'entitat ha qualificat el percentatge de "ridícul". Des de l'associació expliquen que el ritme de sol·licituds que ja han vist la llum verda són 75 al dia. Un fet que ha portat l'entitat a posar en dubte la quantitat de personal administratiu a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Fins ara, tal com va donar a conèixer Escrivá, el subsidi ja ha arribat a 74.119 llars que el van rebre d'ofici el 26 de juny (és a dir, sense necessitat de fer la sol·licitud), una xifra, però, que tampoc arriba a les 100.000 sol·licituds que el govern estimava abonar. Des del ministeri justifiquen que moltes de les sol·licituds tenen problemes de forma, és a dir, o bé falta documentació o bé n'hi ha d'errònia. "Estem treballant amb ajuntaments i comunitats autònomes per agilitzar el procediment", asseguren. Una de les anomalies més repetides és la falta del padró, per això des de finals de juliol l'INSS pot consultar, en el cas d'alguns municipis, el document directament.

Amb tot, la mesura, segons el govern espanyol, aspira a arribar a 850.00 famílies, cosa que significaria, d'acord amb els càlculs de l'executiu, uns 2,3 milions de persones. Una xifra que, al seu torn, encara està lluny del total de 12.188.288 persones que segons l'últim informe de l'Arope de l'Institut Nacional d'Estadística estaven en risc de pobresa o exclusió social l'any 2018.