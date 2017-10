La Intersindical-CSC desconvoca el primer dia de la vaga general

La Intersindical-CSC ha comunicat aquest dissabte que desconvoca aquest dilluns com a primer dia de la vaga general que va anunciar aquest divendres i que preveia mantenir fins al 9 de novembre. El sindicat, no obstant això, no desconvoca la resta de dies i afirma que ho comunicarà "amb l'anticipació pertinent".

La central va anunciar l'aturada un cop el Senat va aprovar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que habilitava la suspensió de l'autonomia de la Generalitat per l'Estat. Va argumentar que la vaga general volia respondre a la possible afectació que podia tenir la mesura sobre els drets laborals dels treballadors catalans.

El preavís de la Intersindical va suposar que el departament de Treball decretés serveis mínims, amb què es vol garantir un 33% de circulacions a Rodalies i un 50% en el transport públic urbà en les hores punta.