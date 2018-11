Irada reacció de Bankinter a la sentència del Suprem i les hipoteques: “Som víctima de la indústria del frau”

La consellera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, va reaccionar ahir amb inusitada contundència a l’hora de valorar els diferents canvis de criteri del Tribunal Suprem sobre l’AJD, l’impost que es paga quan es constitueix una hipoteca. Per a Dancausa, el grotesc capítol que s’ha viscut en les darreres setmanes té una víctima principal: la banca.

En les declaracions més irades que s'han sentit a un banquer en els últims temps, Dancausa va assegurar que les entitats financeres són víctima de "la indústria del frau", en referència als clients que reclamen a les entitats financeres per qüestions com les clàusules terra, les preferents o l'impost d'AJD quan -en la seva opinió- no tenen dret a fer-ho.

"Què és la indústria del frau? Quan un advocat convenç el seu client que el cop que ha tingut al seu cotxe el podrà passar a l'asseguradora. O quan el propietari d'un habitatge es troba indefens quan aquest ha estat okupat. O quan hi ha certs despatxos que han muntat una indústria i diuen que el client [del banc] no sap res, fins i tot quan es tracta de clients que són directors financers o notaris", va assegurar Dancausa. La consellera delegada de Bankinter va pronunciar aquestes paraules el dilluns a la nit, quan l'Institut d'Estudis Financers li va entregar a Barcelona un premi per la seva trajectòria.

Consultada per l'ARA posteriorment, Dancausa va explicar que, per exemple, Bankinter ha estat demandada per un notari que havia contractat una hipoteca multidivisa per considerar que les condicions del préstec eren incomprensibles. El notari ha guanyat en primera instància aquesta demanda, un fet que la directiva madrilenya considera injust i mereixedor que aquest notari sigui "inhabilitat" donat el seu desconeixement dels productes hipotecaris.

Aquestes són algunes de la resta de frases destacades que va pronunciar Dancausa en el seu discurs: