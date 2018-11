Itàlia ignora la UE i manté els seus pressupostos

El govern italià va enviar ahir, gairebé a tocar de la mitjanit de la data límit per fer-ho, la seva resposta a la Comissió Europea després que aquesta rebutgés els pressupostos del país per a l’any vinent i instés l’executiu de Giuseppe Conte a retocar-los per adaptar-los a les exigències europees. L’estratègia del govern de Roma, però, és ferma: no està disposat a fer marxa enrere i manté el desafiament a la CE malgrat que organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional avisen que aquests plans poden desembocar en una recessió.

Els mitjans italians elucubraven ahir que el govern italià estava estudiant rebaixar la previsió de creixement per a l’any que ve, que l’executiu havia fixat en l’1,5% del PIB. Darrere d’aquesta proposta, s’especulava, hi ha Giovanni Tria, el tecnòcrata ministre d’Economia que s’ha convertit en l’última esperança de Brussel·les. La tesi és que Tria ha pressionat dins de l’executiu bipartit, liderat pels dos vicepresidents (Matteo Salvini, de la Lliga, i Luigi Di Maio, del Moviment 5 Estrelles), per reduir la partida de despeses i, així, poder arribar a un acord amb la Comissió Europea. Però les esperances d’una marxa enrere del govern italià, per petites que fossin, van durar poc.

“La taxa de creixement no és negociable. Les previsions són el resultat de valoracions exquisidament tècniques. Per tant, no poden convertir-se en objecte de negociació dins o fora del govern”, va rematar després Tria en un comunicat. Només uns dies abans el titular d’Economia havia avançat que el govern transalpí no canviaria els “pilars fonamentals” dels pressupostos perquè seria “un suïcidi” per a Itàlia.

“Comparteixo plenament el que diu Tria”, va dir posteriorment Luigi Di Maio. “Estem intentant invertir la direcció com més aviat millor. L’única manera de respectar els paràmetres europeus és fer uns pressupostos suïcides que portaran a una recessió”, va afegir. Per la seva banda, Matteo Salvini va assegurar que no es tocaria “ni una coma” dels pressupostos. “Estem treballant en uns comptes que garanteixin més llocs de treball, més dret a la pensió i menys impostos no per a tothom però sí per a molts italians: si Europa hi està d’acord, estem contents; si no, tirarem endavant igual”, va dir Salvini abans del consell de ministres extraordinari celebrat ahir a la nit per decidir la resposta a Brussel·les. L’única concessió anunciada ahir després de la reunió per Di Maio és que el govern portarà a terme privatitzacions i cessions d’ens públics i béns immobles de l’Estat per controlar el dèficit. Per la seva banda, l’FMI va assegurar ahir que les mesures d’estímul plantejades en els plans econòmics d’Itàlia tindran un escàs efecte positiu sobre el creixement de l’economia a curt termini i que, a mitjà i llarg termini, acabaran sent negatius.

El mes passat la Comissió Europea va rebutjar els pressupostos d’Itàlia per al 2019, en els quals es preveu un dèficit del 2,4% del PIB, el triple del que havia promès l’anterior govern de centreesquerra. Amb aquest augment del dèficit, produït per la rebaixa d’impostos i per l’augment de la despesa, l’executiu vol complir promeses electorals com ara una reforma de les pensions que -a la pràctica- suposi una rebaixa de l’edat de jubilació.

Brussel·les va urgir Itàlia a revisar els comptes (era el primer cop que Europa forçava un país a revisar els comptes) però ara el país ha decidit ignorar el requeriment. Això pot comportar multes de fins al 0,2% del PIB del país. En el cas d’Itàlia, uns 3.000 milions.