Joan Clos, de “permissiu” amb els okupes a lobista immobiliari

Conegut per les seves pífies quan parla en públic -que han donat lloc a programes de ràdio i televisió i a algun llibre-, els que el coneixen expliquen que en les distàncies curtes Joan Clos és una persona convincent, amb raonaments clars i que s’explica bé. Potser per això aquest expolític ha esdevingut ara un important lobista del sector immobiliari. En el seu dia va ser acusat per l’oposició municipal (PP i CiU) de ser “permissiu” amb el moviment okupa. Molta premsa de Madrid qualificava Barcelona de capital okupa d’Europa i fins i tot alguns mitjans com El Mundo o Libertad Digital ubicaven un dels seus fills entre els okupes de Gràcia. Ara Clos és el principal defensor dels propietaris dels immobles.

Joan Clos coneix el sector. Del seu pas per l’Ajuntament de Barcelona van quedar-ne transformacions urbanístiques a Ciutat Vella, Diagonal Mar i el Front Marítim, el desenvolupament del 22@ i les bases del projecte de la Sagrera. Amb aquest passat, no ha dubtat en criticar l’actual alcaldessa, Ada Colau. “El canvi de Colau és superficial, no deixat un llegat transformador”, ha afirmat.

Clos (Parets del Vallès, 1949) va estudiar medicina i es va especialitzar en anestesiologia, tot i que després va passar a epidemiologia, una branca que ara ha saltat al primer pla amb el covid-19. La seva carrera pública va començar el 1979, quan va entrar a l’Ajuntament de Barcelona com a director dels serveis sanitaris, però aviat va fer el salt a la política. Regidor pel PSC el 1983, el 1987 va assumir el districte de Ciutat Vella, va escalar a segon tinent d’alcalde el 1991 i el setembre del 1997 va substituir Pasqual Maragall com a alcalde. Clos no va acabar l’últim mandat perquè el 2006 Rodríguez Zapatero el va fer ministre d’Indústria (Clos, per cert, es va equivocar de cartera quan va jurar el càrrec). Després va ser ambaixador i posteriorment director executiu del Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Habitat), càrrec amb què va conèixer i tractar els grans competidors mundials de l’habitatge, però amb el qual també va aixecar polèmica per uns comentaris presumptament despectius sobre els treballadors de l’organisme, amb seu a Kènia.

Quan va deixar l’alcaldia, Pilar Rahola el va definir com “un marit avorrit”, per la falta de carisma i lideratge, i això malgrat la imatge que havia deixat el 2004 -l’any del Fòrum de les Cultures- embotit en una cridanera samarreta groga i desfilant amb Carlinhos Brown.

Clos va fer una carrera política llarga, però això no el va portar a ocupar després alts càrrecs en empreses públiques o semipúbliques ara que els socialistes tornen a governar.

Contra el límit de preus al lloguer

A l’abril Joan Clos va ser nomenat president de l’Associació de Propietaris d’Habitatge de Lloguer (ASVAL), un lobi patronal creat per les grans empreses del sector que ja representa més de 37.000 habitatges de propietaris particulars, family office i grans empreses com Testa, Aedas, Ares, Tectum, Albirana -la socimi de Blackstone- o la catalana La Llave de Oro.

Ara, a més, ha sigut escollit president del capítol espanyol de Fiabci, una important xarxa internacional de professionals del sector. La seva primera feina com a lobista ha sigut intentar rebatre la llei catalana que limita els preus dels lloguers i que, segons va dir a l’ARA fa un mes, “pot generar l’efecte contrari a l’esperat”.

ELS CÀRRECS DESPRÉS DE L’ALCALDIA

Ministre i ambaixador Joan Clos va ser ministre d’Indústria del 2006 al 2008 i del 2008 al 2010 ambaixador d’Espanya a Turquia i l’Azerbaidjan.

Director d’ONU-Habitat L’Assemblea de les Nacions Unides el va nomenar director executiu d’ONU-Habitat, programa per als Assentaments Humans, càrrec que va ocupar del 2010 al 2018.

Atrevia El 2019 es va incorporar com a senior partner a Atrevia, companyia de comunicació i lobi.

CADS Nomenat el 2019 membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS).

President d’ASVAL L’abril del 2020 va ser nomenat president de l’Associació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer.

Fiabci Escollit aquest mes president a Espanya de la xarxa de professionals immobiliaris.