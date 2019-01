Josep Font deixa la subdirecció de Bon Preu i hi posa el seu fill

La disputa entre Joan Font i Josep Font, els dos germans que controlen el grup de supermercats Bon Preu, segueix passant etapes. L’última, segons ha pogut saber l’ARA, ha sigut la sortida de Josep Font, fins ara subdirector general, dels càrrecs directius que ocupava en tres societats diferents relacionades amb el grup: Bon Preu Hòlding, Bon Preu SA i Gesdip SA (aquesta última és una societat patrimonial dedicada al lloguer d’espais immobiliaris).

Però això no vol dir que hagi renunciat a intervenir en la gestió del grup: Josep Font ha deixat els càrrecs, però en el seu lloc hi ha posat el seu fill, Abel Font Dorca, que s’ha convertit així en el nou subdirector general del grup de supermercats, que durant l’última dècada ha triplicat el volum de vendes fins a fregar els 1.200 milions d’euros el 2017. Abel Font, llicenciat en ADE i amb activitat professional des de fa set anys, és des del 2015 director general de Turtle Capital & Investments, una empresa controlada pel seu pare i dedicada al finançament de petites empreses.

L’origen del conflicte entre els dos germans es troba en el repartiment dels beneficis que genera el grup de supermercats i benzineres: Joan Font opina que s’han de reinvertir majoritàriament en el mateix negoci per fer-lo créixer, mentre que Josep Font preferiria reinvertir menys i repartir-los més entre els accionistes de Bon Preu, que són, precisament, els dos germans.

La propietat del grup està repartida al 50% entre dues societats: Espai d’Inversions, propietat de Josep Font, i Baloo d’Inversions, controlada per Joan Font. I això no ha canviat. La diferència és que, a partir d’ara, la persona que representarà Espai d’Inversions al consell d’administració serà Abel Font. Aquest diari va intentar ahir, sense èxit, contactar amb aquesta branca de la família per saber el motiu d’aquest relleu.

Les dues alternatives

La disputa entre els dos germans només té dues sortides possibles: que Joan Font li compri al seu germà la seva participació (però a hores d’ara això sembla complicat, atès que les valoracions que fan un i altre germà varien molt) o l’escissió del grup en dos, un escenari que de moment no es pot descartar.