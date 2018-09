La justícia europea obliga les aerolínies a tornar les comissions dels intermediaris en cas de cancel·lació

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat aquest dimecres que les aerolínies han de reemborsar les comissions que reben dels intermediaris en cas de cancel·lació. A banda, les companyies aèries també han de retornar íntegrament el preu del viatge.

La decisió del tribunal arriba després que un client va denunciar Vueling per aquest impagament. El ciutadà va comprar bitllets per a tota la seva família per volar d'Hamburg (Alemanya) a Faro (Portugal) a través de la pàgina de reserves de viatges Opodo. Els bitllets van costar 1.108 euros, 77 dels quals corresponien a la comissió que s'emportava Opodo.

Vueling va cancel·lar el vol, però l'empresa tan sols va tornar 1.031 euros als afectats i es va negar a pagar els 77 euros de comissió. La sentència va dictaminar que aquest import també s'ha de reemborsar sempre que la comissió s'hagi fixat amb el coneixement de l'aerolínia.

A través d'un comunicat, el tribunal de Luxemburg ha recordat que el reglament europeu té per objectiu "garantir la protecció dels passatgers" i, alhora, assolir "un equilibri entre els seus interessos i els dels transportistes".