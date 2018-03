Jutgen l'alcalde de Súria, acusat de donar una llicència il·legal a Iberpotash

Les obres per construir la rampa d'Iberpotash a Súria, que han de permetre tancar la planta minera de sal de Sallent i evitar el pas de milers de camions per la zona, han arribat a judici abans d'acabar-se. Aquest dilluns ha començat a l'Audiència de Barcelona la vista contra l'alcalde de Súria, quatre regidors i tres tècnics municipals acusats de donar a l'empresa minera una llicència per construir una pista forestal per passar la tuneladora que havia d'excavar el túnel, de cinc quilòmetres i 900 metres de profunditat, sense els estudis ambientals pertinents.

La fiscalia només acusa l'exregidor de Seguretat Ciutadana, Joan Castellà -ja que els terrenys per on passava aquesta obra eren de la seva propietat-; l'arquitecte municipal, i dos tècnics més del consistori. La CUP, que exerceix d'acusació popular, apunta a l'alcalde i també demana responsabilitats a quatre regidors més. Totes dues acusacions consideren que l'Ajuntament hauria d'haver-se esperat a concedir l'autorització de la pista forestal, de 742 metres, fins que s'aprovés el pla especial urbanístic de la zona, ja que la pista passava per uns terrenys no urbanitzables. Aquest pla s'estava tramitant i obligava a fer un estudi d'impacte ambiental, entre altres requisits.

Canudas s'ha defensat assegurant que havia donat llum verda a la construcció de la pista el 2012 perquè comptava amb els informes pertinents dels tècnics. Per la seva banda, l'arquitecte que va elaborar aquests documents ha al·legat que va començar a tramitar la llicència -que l'empresa va demanar el juliol del 2011- quan va rebre les primeres pautes de la Generalitat sobre el projecte de la rampa. "Entenem que en aquell moment el túnel ja està validat per la direcció de Mines, de Cultura i de Medi Ambient", ha dit.

El fiscal de Medi Ambient, Antoni Pelegrín, ha recordat a l'arquitecte que en aquell moment encara no s'havia fet l'estudi d'impacte ambiental de la rampa. El tècnic ha dit que la pista era només un "camí estret" per passar la tuneladora i una "esplanada" a la boca del túnel perquè la màquina pogués maniobrar, i ha explicat que el seu criteri va ser que si finalment no se superava l'estudi mediambiental, "només s'hauria de posar terra i replantar" els arbres talats. "És una actuació molt petita", s'ha defensat el tècnic, que ha definit la pista com un "tall" en els terreny. També ha justificat que el camí es fes just pel punt on s'haurà de construir la instal·lació definitiva de la carretera que comunicarà la rampa i la planta de Súria perquè "com a mínim no espatllem dues vegades el territori".

El fiscal, que no acusa l'alcalde, demana 2 anys i 10 mesos de presó per a l'arquitecte i els altres tècnics municipals i nou mesos de presó per a l'exregidor de Seguretat Ciutadana. La CUP demana 5 anys de presó per al batlle i l'exregidor Castellà, a més de 15 anys d'inhabilitació per exercir qualsevol càrrec públic. Per a l'arquitecte i els altres dos tècnics demana entre 4 i 5 anys de presó.